Chi l’ha detto che in vacanza bisogna sacrificare lo stile! Ecco una carrellata di look rubati alle influencer da cui prendere spunto in vista delle ferie estive.

Poco importa se vi concederete qualche giorno al mare, ne approfitterete per visitare qualche città d’arte o vi godrete qualche momento di relax in riva al lago, perché una cosa è certa: le vacanze sono arrivate e, indipendentemente da quali siano i vostri programmi per l’estate, è già tempo di fare i bagagli.

Meglio infilare in valigia capi passepartout facili da abbinare o pezzi più modaioli che strizzano l’occhio ai trend del momento? Perché scegliere! Come dimostrano le influencer, lo stile non va mai in ferie e basta davvero poco per essere al top anche in vacanza.

Come vestirsi quest’estate senza lasciare a casa lo stile? Perché non prendere ispirazione proprio dai look delle influencer che in queste ultime settimane si stanno divertendo a condividere sui loro profili Instagram un’infinità di outfit comodi, freschi e super cool, davvero perfetti per affrontare (con stile) le imminenti vacanze estive!

Abito stampato e friulane

Ideale per una giornata alla scoperta delle bellezze italiane, il look di Michela Meni composto da abitino stampato dai tessuti leggeri, comode friulane e una capiente borsa di paglia.

Jumpuit e sandali con il tacco largo

Altrettanto fresco ma ben più colorato l’outfit di di Tamu McPherson che punta invece su jumpsuit dalle stampe vivaci, sandali con tacco largo e occhialoni da diva.

Pantaloni bianchi e top incrociato

Super chic Carin Olsson con i suoi pantaloni bianchi sapientemente abbinati a top incrociato sulla schiena e borsa intrecciata. Un mix molto versatile, da provare sia con i tacchi che con le scarpe flat.

Top off the shoulder e gonna a fiori

Perfetto per la spiaggia, ma non solo, il look di Asiyami Gold che sfoggia insieme tre grandi must dell’estate 2020: un top bianco con le spalle scoperte, una gonna a fiori e una borsa a rete.

Chemisier e ballerine

Da sfoggiare adesso e da sfruttare anche a settembre per il rientro in città, il mix “abito a camicia + ballerine”. Un bel chemisier a righe, indossato con ballerine, borsa e cintura coordinata, è tutto quelle che ci vuole per essere impeccabili senza rinunciare alla comodità.

Top floreale e shorts coordinati

Da copiare anche l’outfit di Eni Ilori che ha scelto un set coordinato, composto da micro top a stampa floreale e shorts en pendant, che ha poi abbinato a un paio di sandali arancioni con i listini minimal, uno dei grandi must della stagione.

Abito a fiori e ciabattine flat

Immancabili nel guardaroba delle influencer i maxi dress a fiori, come quello con le spalline sottili di Lorena Duran che lo abbina a un semplice paio di ciabattine bianche rasoterra.

Maxi dress e espadrillas con la zeppa

Gettonatissimi anche gli abiti dalle stampe colorate, come quello con bottoncini e volant di Paola Turani che lei indossa con un paio espadrillas lace-up con la zeppa creando un look in perfetto stile gitano.

Abito a stampa vichy e sandali rasoterra

E i maxi dress trovano anche l’approvazione di Jessi Bush che in questo caso ha optato per un modello a quadretti con le spalle scoperte, indossato con un paio di comodi sandali flat.

T-shirt e shorts in denim

Per andare sul sicuro, basta fare con Alesandra Airò e puntare un grande classico dell’estate: il mix “shorts di jeans e t-shirt”. Che completiate con un paio di sneakers in tela leggera, con dei sandali colorati o delle ballerine, con questa combo non si sbaglia mai.

Shorts bianchi e sandali minimal

Scelta simile anche per Camille Charriere che però ha voluto rendere il look ancora più raffinato puntando su top e shorts total white cui ha abbinato un paio di sandali minimal e un foulard che aggiunge quel tocco di colore che non guasta mai.

Abito bianco e sandali in cuoio

Look estivo per eccellenza, quello di Anine Bing che indossa un abito bianco impalpabile con un paio di sandali rasoterra in cuoio e una borsa in formato maxi: semplice e super chic.

Camicia con il nodo e shorts

Easy, comodo e perfetto per camminare anche molte ore sotto il sole, il look di Pernille Teisbaek che indossa una camicetta in lino con il nodo con un paio di shorts a gamba larga e sandali bassi: il mix migliore per coniugare comodità e stile.