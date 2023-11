In cerca di nuovi spunti su come indossare gli UGG in questa stagione? Ecco 5 abbinamenti (scovati su Instagram) che potete provare anche voi.



C’è chi li ama incondizionatamente e non indosserebbe altro da mattina a sera, chi invece li detesta e li guarda quasi con disprezzo: gli iconici stivaletti UGG continuano a dividere le opinioni eppure anche quest’anno figurano nella lista delle calzature più amate della stagione.

Poco importa se continuano a far storcere il naso a molte: questi celebri stivaletti, usati inizialmente dai surfisti per tenere al caldo i piedi dopo aver cavalcato le onde, sono quanto di più caldo, comodo e morbido si possa desiderare.

E pure noi non immagiamo niente di meglio per affrontare anche le giornate invernali più fredde senza rinunciare a una buona dose di stile.

Come indossare gli UGG in modo impeccabile? È bastato scorrere il nostro feed di Instagram e passare in rassegna gli ultimi look sfoggiati dalle trend setter per fare subito il pieno di ispirazione e trovare nuovi spunti interessanti su come abbinarli al meglio in ogni occasione!

Come indossare gli UGG: 5 idee look da Instagram

Per una combo autunnale da 10 e lode, potete partire da un paio di UGG Ultra Mini con platform: un modello furbo che tiene al caldo e consente al tempo stesso di slanciare un po’ la silhouette. Abbinati a cardigan dai toni neutri, minigonna a stampa check e maxi bag marrone danno vita alla perfetta uniforme quotidiana.

Avete un debole per gli outfit cozy-chic? Ecco come indossare i vostri UGG quest’inverno: con un paio di pantaloni bianchi in maglia, un pullover caldo, un montone e qualche accessorio in lana che regala al look uno strato di protezione extra.

Agli UGG Ultra Mini preferiti i modelli "Classic Mini" che hanno il gambale un po’ più alto? Si sposano alla perfezione con gonna midi di jeans, camicia a scacchi e maglione con le trecce.

Naturalmente anche la combo “UGG + jeans” merita una chance. Magari, giusto per dare un tocco più allegro ai vostri look, vivacizzate il tutto con un cardigan dai motivi divertenti o con dei calzini super colorati.

Nel tempo libero o nel weekend, invece, via libera anche agli outfit più sportivi. Provate, ad esempio, i vostri stivaletti UGG con leggings, felpa oversize e giacca trapuntata: non c’è niente di più pratico, comodo e stiloso.