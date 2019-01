Le immagini dalle sfilate parlano chiaro: l'estate 2019 sarà un esplosione di colori. Individuiamo insieme quali!

L’arrivo del nuovo anno, è in grado, in pochi giorni, di proiettarci verso la primavera estate carichi di buoni propositi e voglia di rinnovarsi.

E visto che voi grazia girl non vedete l’ora di mettere da parte cappotti e piumini e sognate caldo e colore, abbiamo deciso di mostrarvi fin da ora la palette su cui puntare per i prossimi mesi del 2019!

Le immagini dalle sfilate parlano chiaro: la stagione che ci aspetta sarà un’esplosione di colori! Su quali puntare per fare centro con gli acquisti che ci aspettano?

Scopriamo insieme le tante sfumature nuove e brillanti che ci trasporteranno, al primo sguardo, in una dimensione vacanziera ed esotica.













Giallo evidenziatore

Della serie "facciamoci notare", il neon lime/green è più "in" che mai! La novità? Se in passato era confinato alla moda sporty e streetwear, quest'estate sarà couture e elegante.

Le star come Blake Lively e Kim Kardashian non ne possono fare a meno e, francamente, nemmeno noi!

Che ne dite del total fluo snake print di Off White? #Neon





Il verde militare

Il verde militare è un evergreen della moda e questa primavera estate 2019 non sarà da meno! Le combinazioni in army green hanno un appeal strong e accattivante, proprio come la proposta di Dior. #Armygreen





Il beige

Il beige della primavera estate 2019 è soft, luminoso ed elegante. La proposta di Burberry è un classico su cui puntare per non sbagliare mai. #Beige





Il corallo (o meglio, il Living Coral!)



Pantone, una garanzia in fatto di palette di tendenza, l'ha decretato il colore del 2019! Questa sfumatura, tra le più estive che ci siano, è cangiante, allegra e sarà un must assoluto nei mesi che verranno.

Qui Versace lo ha reso frizzante e sexy. #LivingCoral





Blue Denim



La denim mania, come dimostra la sfilata di Balmain, non accenna ad arrestarsi. Fresco e versatile, il colore della tela jeans ci conquisterà nei mesi a venire per la sua portabilità. #Bluejeans

Acqua Marina

L'acqua marina è uno dei colori più amati di sempre e ha spopolato sulle passerelle spring summer. Facile intuire che sarà tra i tormentoni del 2019.

La collezione di Brandon Maxwell è solo una delle tante incentrate su questa nuance irresistibile. #Acquamarina





Rosa baby

Ecco un'altra tonlità pastellosa che dovremo avere nell'armadio: il baby pink ci farà tornare bambine e renderà ogni outfit delicato e romantico, come questo abito di Valentino. #Babypink

Bianco ottico

Il bianco è sinonimo di estate e luminostà e non c'è stagione estiva che si rispetti in cui non sia in primo piano. Cosa aspettate a sfoggiarlo? #Totalwhite





Mango

Con le sue innumerevoli tonalità, il giallo è sempre un grande protagonista delle stagioni calde. Quest'anno tocca alla nuance esotica del mango che Max Mara e molti altri hanno proposto in collezione. #Mangochutney