Le nuance più cool di stagione direttamente dalle passerelle.



Stop alla noia. È questo il messaggio che arriva forte e chiaro dalle passerelle di stagione. Le nuove collezioni sono una vera e propria esplosione di colori pronta a spazzare via ogni traccia di grigiore e a regalare al guardaroba un boost di energia e buonumore.

Dai toni pastello fino alle sfumature più intense ed energetiche, la palette dell’estate abbraccia molteplici tonalità, tutte irresistibili. Ma su quali puntare per avere la certezza di fare centro con i prossimi acquisti ed essere “on trend” durante i prossimi mesi? Per scoprirlo, date un’occhiata alla nostra guida: abbiamo passato in rassegna tutte le sfilate e selezionato per voi i 5 colori moda più cool del 2023. Pronte a prendere nota?

Colori moda estate 2023: Arancione

La tonalità vitaminica per eccellenza resta protagonista indiscussa dei mesi più caldi. Dalle sfumature agrumate del mandarino a quelle vellutate del pesca e dell’albicocca, l'arancione è un vero energizzante pronto a regalare vitalità a ogni look, dalla testa ai piedi. Il total orange vi sembra troppo? Puntate su un solo pezzo di questo colore: anche a piccole dosi, buonumore e stile saranno assicurati.

Sfilata Primavera Estate Hermès

Minidress in piqué di cotone con dettagli a contrasto, LA VESTE

Pantaloni a sigaretta con piega centrale BEATRICE .B

Sabot con tacco largo ZARA

Colori moda estate 2023: Giallo burro

Chic e passepartout, il giallo burro si impone con garbo nel guardaroba estivo, infondendo ricercatezza a ogni capo e accessorio. Da abbinare a toni neutri - come sabbia o caramello - ma anche a nuance più accese, come il verde menta. Il pezzo da avere assolutamente? La borsa a spalla, super sofisticata ma soprattutto adatta a qualsiasi occasione e momento della giornata.

Sfilata Primavera Estate 2023 Fendi

Borsa a spalla dal design squadrato WANDLER

Abito midi con dettagli plissettati ASPESI

Baseball cap ricamato MAISON LABICHE

Colori moda estate 2023: Lilla

Delicato e femminile ma mai lezioso, il lilla sboccia su tailleur pantalone impunturati, gonne a portafoglio dal mood rilassato e su tutti gli accessori più trendy, dagli occhiali da sole con lenti colorate alle borse a sacchetto. Perfetto per le cerimonie, si presta in realtà a essere indossato nelle occasioni più svariate.

Sfilata Primavera Estate 2023 Genny

Occhiali da sole con lenti full color FIORUCCI

Gonna a portafoglio in garza di cotone MARIA DE LA ORDEN

Borsa a sacchetto in raso di seta con piume HALÍTE

Colori moda estate 2023: Rosa Barbie

Mentre i trailer della pellicola con Margot Robbie nei panni della bionda più famosa di sempre continuano a generare milioni di visualizzazioni, la tendenza #barbiecore impazza sulle passerelle e sui social, colorando di rosa shocking capi, accessori e persino gioielli. Un trend cromatico che si concretizza in bluse con maniche a sbuffo, ballerine rasoterra e orecchini dal piglio giocoso.

Sfilata Primavera Estate 2023 Diesel

Maxi orecchini in argento e oro giallo 9 kt rifiniti con smalto BEA BONGIASCA

Blusa con maniche a sbuffo e allacciatura incrociata SFIZIO

Ballerina in nappa con cavigliera gioiello MARIA LUCA

Colori moda estate 2023: Verde brillante

Presenza costante delle ultime stagioni, il verde continua a essere terreno di sperimentazione per stilisti e designer. Le sfumature su cui puntare tutto questa estate sono quelle più vibranti e rigogliose, ideali per ravvivare il daywear e le mise più vacanziere ma anche per conferire un twist inedito ai look da sera.

Sfilata Primavera Estate 2023 Etro

Credits: Courtesy of Press Office

Blusa a kimono PENCE 1979

Costume intero con spalline regolabili ISOLE & VULCANI

Maxi dress in raso con dettagli a rilievo GANNI

