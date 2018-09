La nuova stagione è in arrivo e porta con sé nuove tendenze. A partire dai colori.



L'interrogativo che ci vogliamo porre oggi non è "cosa indosseremo la prossima stagione". Piuttosto, la domanda è: di che colore vestiremo?



L'autunno in arrivo porta con sé una vasta palette di tonalità, ma a farla da padrone saranno soprattutto 7 colori.



I maggiori ecommerce ne sono già pieni, quindi tanto vale giocare d'anticipo e riempire il proprio guardaroba di nuove sfumature. Fortunatissimi, il prossimo autunno, saranno i gialli: "spicy" come il curry indiano o fluo, come un inconfondibile evidenziatore. Ci sarà il rosso, vibrante e acceso, e ci sarà anche il rosa in una variante intensa.



Variazioni di verde, sfumature di lilla e un immancabile burgundy rivisitato chiudono questa tavolozza che si farà davvero notare.



Pronte a immergervi con noi in una stagione a colori? Scoprite i trend e come indossarli per non sbagliare.





GIALLO SPICY

Intenso e caldo: questo tono di giallo ricorda il curry indiano e si abbina facilmente ai toni del marrone, al nero e al denim. Per un effetto elegante e sofisticato abbinatelo al bianco.





LOEWE Cappotto in cashmere, fitting over - CALVIN KLEIN 205W39NYC Maglione in lana e cotone con ricamo - NICO GIANI Borsa Lobivia in pelle con tracolla a contrasto.



Credits: Net-A-Porter.com







ROSSO PAPAVERO

Tra i colori dell'autunno il rosso è certamente quello di punta. La variante più amata sarà questa, accesa, come i petali di un papavero. Da abbinare davvero a tutto.







CAROLINA HERRERA Abito off-shoulder in seta con arricciatura sul corpino - ELIZABETH AND JAMES Occhiali modello cat-eye con lenti chiare - ACNE STUDIOS Maglione a coste ampie.



Credits: Net-A-Porter.com







LILLA DELICATO



Chiaro, impalpabile e per questo mai fuori posto: la nuova frontiera del neutro comprende anche il lilla, glicine chiarissimo, quasi polveroso. Ha un ruolo da protagonista: non mixatelo con colori "difficili", puntate su toni safety come bianco, nero e blu.





PAUL & JOE Maglione oversize con scollo a V - THE VOLON Tracolla verticale in pelle con tracolla a contrasto - LES HÉROïNES Top Frida con dettaglio cutout sulla schiena.



Credits: Net-A-Porter.com







VERDE OLIVA

Sembra un marrone, ma anche un verde: un colore naturale, intenso e caldo. Deciamente autunnale e facile da abbinare. A noi piace l'idea del total look monocromo.





CHLOÉ Stivaletti stringati con tacco medio - BOTTEGA VENETA Maxi bag intrecciata con manico singolo - VICTORIA VICTORIA BECKHAM Dolcevita oversize in lana merino.



Credits: Net-A-Porter.com - Mytheresa.com - Farfetch.com







ROSA SORBETTO

Quando arriva l'autunno si tende a virare su tonalità più spente. Forse questo rosa romperà lo schema e accenderà un po' il cambio di stagione. Abbinatelo al nero e azzardatelo con i bordeaux. Attenzione con il denim: effetto (troppo) pop in agguato.







KENZO Felpa in maglia con ricamo - PRADA Tote bag con maxi logo - REDVALENTINO Abito al ginocchio con pussy bow.



Credits: Mytheresa.com







VINO ROSSO

Il colore, senza dubbio, più elegante della stagione. Siamo abituati a vedere sfumature burgundy in inverno, ma questa variante è un po' più calda: più "sangria", meno "melanzana".

Indossarlo è semplicissimo ma anche qui ci piace molto in total look.





FLUO YELLOW

Miuccia Prada l'ha gridato a gran voce: sull'ultima passerella abbiamo visto un trionfo di nuance fluo. Ed ecco che il giallo "Stabilo boss" è pronto a fare la sua parte. Come abbinarlo? Dire che è un terno al lotto è poco: usatelo responsabilmente.





BALENCIAGA Sneakers elastiche con logo - LOEWE Borsa Puzzle in pelle con tracolla - LES REVERIES Dolcevita neon in maglia stretch.



Credits: Mytheresa.com - Net-A-Porter.com