Da nuance intramontabili, come blu navy, marrone e bordeaux, a tonalità più audaci, come il verde e il viola: 5 colori di tendenza da scegliere in questa stagione.

Con l’arrivo della stagione autunnale il guardaroba comincia a riempirsi di colori neutri e sfumature più intense, ma quest’anno la palette sembra volerci riservare anche qualche sorpresa.

Eh sì, perché a accanto alle tonalità calde e avvolgenti, che puntuali come sempre hanno già iniziato a fare capolino sugli scaffali dei negozi, quest’autunno ci sarà spazio anche per qualche nuance inaspettata.

Dal bordeaux al marrone: a quanto pare i grandi classici dell’autunno continueranno ad essere uno dei nostri punti fermi.

****Autunno a tutto pattern! Ecco le stampe di tendenza da avere nel guardaroba adesso***

Ma ci sono altri nuovi colori di tendenza pronti a finire nella nostra cabina armadio e a dare una marcia in più ai nostri look quotidiani.

Su quali scommettere per essere al passo con gli ultimi trend? Ecco le nuance su cui orientarsi durante la prossima sessione di shopping.

5 colori di tendenza da avere nell’armadio quest’autunno

01. Blu navy

Il nero sarà anche una delle certezze incrollabili del nostro guardaroba, ma quest’autunno c’è un’altra nuance, altrettanto elegante e raffinata, che ci vestirà da capo a piedi. Parliamo del blu navy, una tonalità versatile e rassicurante, perfetta per aggiungere un tocco sofisticato agli outfit quotidiani.

COS Top in maglia con il colletto

Credits: cos.com

G.H.BASS Mocassini blu in pelle lucida

Credits: ghbass-eu.com

FABIANA FILIPPI Pantaloni in jersey con elastico in vita

Credits: fabianafilippi.com

02. Bordeaux

Immancabile nelle collezioni autunno-inverno, anche quest’anno il bordeaux si è ritagliato un posticino nella classifica dei colori di tendenza da accogliere a braccia aperte nell’armadio. Da indossare in total look o da accostare a grigio, marrone, bianco, blu o a tocchi più accesi di giallo senape, è la nuance ideale per rendere super chic anche i look più essenziali.

ROUJE Cardigan con le maniche a palloncino

Credits: rouje.com

CALZEDONIA Calzini a coste

Credits: calzedonia.com

MARELLA Pencil skirt effetto invecchiato

Credits: it.marella.com

03. Marrone

Tra i grandi ritorni di questo autunno c’è anche il marrone, un colore intramontabile che assicura look ad altissimo tasso di eleganza e che in questa stagione troviamo declinato su capispalla, su abiti caldi e avvolgenti e naturalmente anche sugli accessori.

SÉZANE Cappotto in pelle marrone

Credits: sezane.com

ZARA Abito lungo in maglia con cintura in vita

Credits: zara.com

ESSENTIEL ANTWERP Borsa in pelle scamosciata

Credits: courtesy of press office

04. Verde

Il verde, nelle sue sfumature più scure e intense, sarà uno dei grandi protagonisti di questo autunno. Da abbinare al denim o mixare a capi e accessori dai toni neutri, sarà una delle grandi rivelazioni della stagione, la scelta giusta per dare un twist ai look più basic, senza bisogno di strafare.

PAUL SMITH Blazer con chiusura doppiopetto

Credits: paulsmith.com

GABS Borsa in pelle con doppio manico

Credits: courtesy of press office

LES COPAIN Blusa con le maniche ampie

Credits: ovs.it

05. Viola

Nella lista dei colori di tendenza della stagione non poteva che esserci anche lui, il viola. Gettonatissimo tra le trend setter, che già dalla fine dell’estate hanno iniziato ad abbinarlo in tutte le salse, il viola è senza dubbio una delle nuance must-have dell’autunno. Le fashioniste sembrano essere tutte d’accordo e non fanno altro che accostarlo alle stampe zebrate, ma basta mixarlo a nuance più versatili per ottenere outfit meno audaci e più facili da sfruttare nella vita di tutti i giorni.

SANDRO Maglione con lavorazione a coste e scollo a v

Credits: it. sandro-paris.com

OROBLÙ Collant 50 denari

Credits: oroblu.com

FERRAGAMO Gonna midi in organza

Credits: ferragamo.com