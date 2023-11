I collant si tingono di colori brillanti e accesi e stampe fun per tutto l'inverno 2023!

Gucci, Miu Miu e Giambattista Valli li hanno riportati in auge sulle passerelle proponendoli in tantissime versioni che hanno influenzato, sfilata dopo sfilata, la moda del momento e le It girls più famose li hanno consacrati come il nuovo accessorio must have dell’inverno. Di cosa stiamo parlando? Ma dei collant colorati (e con stampe colorful annesse), ovviamente!

Vi sarà capitato sicuramente aprendo Instagram o ancora meglio, Pinterest, di incappare in quegli outfit che risultano così on point e cool proprio grazie a quel je ne sais quoi, dato da un paio di calze rosse fiammeggianti che in una sola mossa ha la capacità di elevare e rendere iconico un intero look.

Ecco, preparatevi a prendere nota, perché ancora una volta, le calze colorate si confermano il nuovo trend di stagione. A partire dalle classiche calze rosse, per l'appunto, che conquistano il primo posto sul podio come i collant evergreen e passepartout da avere sempre nell’armadio, fino alle calze dalle mille sfumature diverse, le nuance per il 2023 ampliano i propri confini.

Dalla gamma di gialli che spaziano fra l’ocra, il canarino e le sfumature fluorescenti, fino agli azzurri, i blu (specialmente quello elettrico) e i verdi, senza tralasciare le tonalità rosate e violacee. Ma non solo: le calze a tinta unita non sono le uniche protagoniste dell’inverno 2023/24. I colori si mixano e amalgamano fra stampe e fantasie tutte da amare, che spaziano fra disegni geometrici, astratti, floreali fino a righe, pois o quadretti.

Se state pensando che abbinare i collant colorati sia troppo difficile e che ci vogliano chissà quali items per ricreare gli outfit che vedete sui social…liete di farvi cambiare idea! Vi basterà infatti una semplice minigonna, un blazer, una t-shirt e un paio di mocassini e il gioco sarà fatto. Ma non solo: se avete voglia di sperimentare, perché non uscire dalla propria comfort zone con un bel color block monocromatico o in contrasto? Per esempio, potete giocare su tante sfumature diverse dello stesso colore (verde chiaro, scuro e pastello) oppure con colori opposti fra loro come viola e arancione, giallo e blu e così via. Per aggiungere brio al vostro outfit, puntate infine su un paio di calze con stampe iconiche e super fun che spezzino la mise.

Ora… non vi resta che dare un’occhiata alla nostra selezione di collanti colorati per l’inverno 2023/24 e lasciarvi ispirare!

Collant Comfort Totale 50 denari Soft Touch CALZEDONIA

Credits: calzedonia.com

Pure Matt calza 50 denari FALKE

Credits: falke.com

Collant coprente azzurro OROBLU

Credits: oroblu.com

Collant con stampa PUCCI su MyTheresa

Credits: www.mytheresa.com

Collant TEZENIS in cotone a coste rosa melange

Credits: tezenis.com

Collant A x Wolford MUGLER su Farfetch

Credits: farfetch.com

Calze Nudité Veloutée PHILIPPE MATIGNON

Credits: philippematignon.it

Calze con stampa PINKO su Farfetch

Credits: farfetch.com

Collant Toile Iconographe VALENTINO su Farfetch

Credits: farfetch.com

Collant Essential in microfibra ULLA POPKEN

Credits: ullapopken.it

Collant Scarves Second Skin MARINE SERRE su Farfetch

Credits: farfetch.com