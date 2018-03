Nell'attesa di scoprire quale sarà il suo stile da neomamma, ripercorriamo i suoi outfit premaman più belli

Sul web non si parla d'altro. L'assenza sui social nelle ultime ore di Chiara Ferragni e Fedez non è passata certo inosservata.

Fan (e non) della coppia sono ormai praticamente certi che Chiara abbia partorito e il piccolo Leone sia già nato. Una cosa è sicura: sarà già stilosissimo come la mamma.

Sì perchè la blogger di "The Blond Salad" anche durante la gravidanza ha sfoggiato look sempre ricercati nei minimi dettagli e super cool.

Qualche esempio? Abbiamo sbirciato sul suo profilo Instagram e scovato le mise che ci sono piaciute di più. A dimostrazione del fatto che le "mum to be" non debbano necessariamente rinunciare a sfoggiare outfit favolosi. Prendete spunto da lei.





Chiara in versione super romantica con l'abito in tulle e pizzo rosa cipria.





Il classico blazer in tweed si sdrammatizza con un paio di jeans used. Il tocco in più? La cintura di Gucci messa sotto il seno e le slingback di Dior ai piedi.





Scollatura sexy con il minidress satin, da abbinare ai collant con stelline per un tocco giocoso.





Ancora stelle e stelline, ma sul minidress nero con balza sul fondo.





Camicia maschile, jeans bianchi e la tracollina a cuore di Saint Laurent. Semplice con un twist.





In perfetto stile anni 90 con la t-shirt con logo vintage di Versace e il giubbino di jeans.





Super classy con la camicia stampata, pantaloni neri e borsa ladylike.





Super cool il giubbotto oversize "Teddy Bear", perfetto con jeans e t-shirt.





Non mancano mise più essenziali e basic all'insegna del relax assoluto.





La t-shirt con logo vintage di Versace è tra i must di stagione: ecco la versione pink.





Abitino con spalline scese e borsetta in rafia.





Ladylike con il classico coat cammello e stola in pelliccia.





Pelliccia rosa en pendant con l'abito e gli immancabili cuissardes in suede.





Sofisticato e chic il costume intero bianco è un evergreen.





I colori pastello combinati tra loro sono una vera tendenza della primavera.





Per la sera via libera al glamour con il minidress di strass.





Gonna plissé metallizzata e cardigan fluffy.