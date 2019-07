Un armadio pieno di vestiti e niente da mettere? Basta un chemisier per svoltare il look (e la giornata)! Ecco 5 idee per abbinarlo con stile h24.



È uno degli abiti più raffinati e versatili che abbiamo a disposizione e anche in quei giorni in cui il caldo rischia di offuscare il nostro giudizio, rendendo ancora più complessa la scelta degli abbinamenti da sfoggiare, lo chemisier riesce da solo a risolvere ogni problema di look.

Sempre in pole position tra i capi must-have della primavera-estate 2019, lo chemisier è un vero passepartout, uno di quei pezzi furbi del guardaroba su cui sappiamo sempre di poter contare: in estate si porta rigorosamente a gambe nude, ma volendo, per una resa più casual, si può tranquillamente indossare anche su jeans o pantaloni a gamba stretta.





Solitamente viene associato ai rigorosi look per l’ufficio, o più in generale agli outfit più formali, ma in realtà lo chemisier è così versatile che basta divertirsi un po’ con il mix&match per indossarlo anche nelle occasioni meno ingessate.

Con mules dal tacco medio per andare a lavoro, con le sneakers durante il tempo libero, con sandali flat per le giornate al mare, con tacchi e pochette preziose per gli impegni serali: ecco 5 idee look che vi daranno la giusta ispirazione e vi spingeranno a sfoggiarlo ovunque andiate, 24 ore su 24.





Abito chemisier a righe e sandali con tacco mini





Chemisier a righe con cintura coordinata IMPERIAL + Borsa a spalla in pelle bianca WANDLER + Orecchini a cerchio in oro giallo ALIITA + Sandali con kitten heel in pelle e lino GABRIELA HEARST

Credits: imperialfashion.com/ farfetch.com/ mytheresa.com/ mytheresa.com





Abito chemisier bianco e sandali con tacco largo









Chemisier bianco in cotone organico COS + Collana con pendente a fiore MIU MIU + Mini bag a spalla dai riflessi laminati L’AUTRE CHOSE + Sandali con tacco largo e listini sottili BY FAR

Credits: cosstores.com/ farfetch.com/ farfetch.com/ farfetch.com





Abito chemisier a stampa animalier e sneakers









Chemisier a stampa animalier con cintura in vita PLEASE + Mini secchiello in pelle con tracolla CHLOE’ + Bracciale in maglia snake in Argento Sterling 925 PANDORA + Sneakers in pelle bianca d’ispirazione skate ADIDAS

Credits: pleasefashion.com/ mytheresa.com/ it.pandora.net/ adidas.it





Abito chemisier verde e sandali flat









Chemisier lungo verde militare MANGO + Borsa in rafia con tracolla nera OYSHO + Occhiali da sole in acetato con frontale bicolor TRUSSARDI + Sandali flat con fascette intrecciate GIOSEPPO

Credits: shop.mango.it/ oysho.com/ trussardi.com/ gioseppo.com





Abito chemisier stampato e sandali minimal









Abito midi in maglia stampato MISSONI + Borsa a mano in pelle azzurra MANSUR GAVRIEL + Occhiali da sole tondi con le lenti sfumate LOEWE + Sandali in pelle bianchi con cinturini sottili PRADA

Credits: mytheresa.com/ modaoperandi.com/ modaoperandi.com/ farfetch.com