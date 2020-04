Un classico intramontabile, da 36 anni le ballerine bicolor sono sinonimo di stile ed eleganza senza tempo.

Nella moda ci sono capi e accessori che nei decenni diventano vere e proprie icone per generazioni di donne.

*** It bags: 7 borse icone di ieri e di oggi ***

Tra queste senza dubbio ci sono loro, le inconfondibili ballerine bicolor di Chanel, emblema di un'eleganza disinvolta e discreta, accessorio simbolo di una femminilità autentica, libera e non "esibita".

Era il 1957 quando Mademoiselle Gabrielle Chanel immaginò un paio di pumps slingback a due cinturini.

La sua intuizione riguardava soprattutto il doppio colore, beige e nero, che ancora oggi resta nel cuore delle amanti della Maison: questo tratto era infatti ispirato ai modelli maschili Derby e Richelieu di quel periodo. L'abbinamento, come dedusse sapientemente Coco Chanel, ha una doppia funzione estetica: se il beige infatti allunga la gamba snellendola, la punta nera, grazie all'effetto ottico, accorcia il piede.



Ancora non si sapeva che quell'ispirazione si sarebbe trasformata quasi 30 anni dopo in un vero must delle collezioni Chanel.



Karl Lagerfeld, per la collezione Ready-to-Wear Primavera Estate 1984, prese spunto dalla pump di Coco Chanel, trasformandola in quella che divenne poi uno dei pezzo iconici del marchio francese: la ballerina bicolor.



Tutte noi l'abbiamo sognata: semplice ma sofisticata, versatile e facile da abbinare, morbida e super comfy.



Beige con puntale nero, ispirata al mondo della danza così caro a Gabrielle Chanel - che sosteneva l'importanza della libertà di movimento sopra ogni altra cosa - venne indossata dalla supermodella Inès de la Fressange in una campagna pubblicitaria scattata da Helmut Newton.

E dopo innumerevoli versioni - trapuntate, decorate da catene intrecciate con pelle o camelie, "logate" con la doppia C, con fiocco, cinturino, in raso di seta, velluto o pizzo, in PVC, tweed, pelle scamosciata o liscia, anticata, metallizzata o verniciata, monocolore o bicolore in accostamenti accesi, le ballerine Chanel continua ancora oggi a essere un must, amata e... anche molto copiata!



I modelli "key" della Primavera Estate 2020? Trapuntate in pelle silver, in vernice a contrasto bianco e nero con effetto shiny e in un'ultima versione in tweed e gros grain navy, rosso e bianco.



Intramontabili e irresistibili... qual è la vostra preferita?