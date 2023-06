Se siete in cerca dell'accessorio perfetto per l'estate, allora il cappello di paglia è decisamente quello che fa per voi!

Si dice che lo stile non vada mai in vacanza, ecco perché la scelta del cappello in estate non può essere considerata superflua. Il cappello di paglia in particolar modo è un dettaglio prezioso in grado di dare un forte appeal a qualsiasi look.

Questo modello non è relegato solamente alle località balnerari: è l'accessorio ideale per proteggersi dal sole nelle ore più calde anche in città, donando alle vostre mise da giorno un tocco veramente speciale. Dopotutto lo diceva anche Coco Chanel: «Mai uscire senza cappello».

Che sia l'iconico modello Panama, a bombetta o da diva anni '50, lo straw hat è il must have da portare sempre con voi nella stagione calda. Per l'estate 2023 le proposte sono veramente tante: con nastri annodati, con stampe floreali, naturali o sulle tinte del verde, dell'azzurro e del rosa.

Che dire? Fidatevi di noi, il cappello di paglia renderà i vostri look assolutamente impeccabili. In fin dei conti, sono proprio i dettagli a fare la differenza, no? Per aiutarvi nella scelta del modello più adatto a voi, ecco la nostra selezione con le proposte più chic in circolazione.

