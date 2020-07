Non solo al mare! Il cappello di paglia è un must anche sui look cittadini: ecco i modelli più cool in circolazione da indossare per tutta l'estate.

Relegarlo nella lista degli accessori carini ma superflui sarebbe un grande errore. Sì, perché il cappello di paglia è un dettaglio di stile molto prezioso su tutti i look estivi. E con tutti, intendiamo proprio tutti!

Non solo al mare, dunque, per ripararsi dal sole nelle ore più calde, ma anche in città per completare con un tocco speciale le vostre mise da giorno.

Il più desiderato rimane sempre lui, il Panama, l'iconico (e "sempreverde") cappello a tesa larga dal fascino manlike irresistibile. Ma ci sono anche tantissime varianti diverse pronte ad accontentare i gusti più disparati.

Non ci credete? Date un'occhiata alla nostra selezione: con nastro colorato a contrasto, con foulard di seta a fantasia, impreziosito da un filo di conchiglie...c'è solo l'imbarazzo della scelta!

