I baseball cap sono come le ciliegie…uno tira l'altro! Questi 10 sono i nostri preferiti di stagione, da indossare praticamente everyday!



L'accessorio giusto per aggiungere un tocco cool ai nostri outfit senza doverci pensare più di tanto? Il baseball cap è tutto quel che ci serve a tale scopo perchè riesce a dare un twist al volo anche al look più semplice.

Noi però - ve lo confessiamo - non lo mixiamo solo e soltanto con felpa, jeans e sneakers o con mise sporty come si usava fare un tempo, ma adoriamo usarlo per "alleggerire" un po' gli outfit più formali/eleganti.

Ad esempio lo troviamo favoloso su un bel tailleur maschile o su una combo chic, come quella composta da blusa romantica + gonna midi + mary jane. D'estate poi i berretti con visiera ci tornano super utili anche per proteggerci dal sole, sia al mare che in città (e volendo anche dalla pioggia!).

Vi abbiamo convinte a comprarne subito uno? Bene, abbiamo selezionato i nostri preferiti tra le tante proposte in circolazione e ve li mettiamo qui sotto: con logo o con scritte catchy, in denim o in cotone, a tinta unita o stampati, scegliete il vostro e non toglietevelo più!



ZARA

Credits: zara.com

MIU MIU

Credits: miumiu.com

BOSS

Credits: hugoboss.com

H&M

Credits: hm.com

LA VESTE

Credits: lavestelaveste.com

& OTHER STORIES

Credits: stories.com

SAINT LAURENT

Credits: YSL.com

TOMMY JEANS su Zalando

Credits: zalando.it

FRANKIE SHOP su Luisaviaroma

Credits: luisaviaroma.com

NEW ERA su Zalando

Credits: zalando.it