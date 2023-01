Ferragamo, Gucci, Burberry, Self-Portrait e tanti altri ancora: scoprite le capsule collection realizzate dai brand per celebrare l'anno del Coniglio

Domenica 22 Gennaio si celebra il Capodanno Cinese che sancisce ufficialmente l'ingresso nell'anno del Coniglio, il quarto segno zodiacale dell'oroscopo cinese, emblema di gentilezza, pace e armonia.

E per festeggiarlo, i fashion designer più importanti sono scesi in campo con capsule collection ad hoc che promettono di andare sold-out molto molto presto (eh sì, sono bellissime!).

Qualche esempio? TOMMY X MIFFY, la collezione realizzata da Tommy Hilfiger con protagonista l'iconico personaggio dei cartoni animati: una serie di capi in perfetto stile preppy, come insito nel DNA del brand, arricchiti dal tenero coniglietto Miffy.

Decisamente su una wave sofisticata e chic i capi realizzati da Self-Portrait in occasione del Lunar New Year: abiti da sera in pizzo ricamato e bluse con bottoni gioiello, declinati sul rosso, in Cina il colore simbolo di felicità, fortuna e ricchezza.

Il brand Scotch & Soda in collaborazione con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products ha creato l'esclusiva capsule "That's All Folks" con il mitico Bugs Bunny, iconico personaggio dei Looney Tunes, conosciuto per la sua arguzia e la sua personalità spensierata.

Acne Studios presenta una gioiosa collezione realizzata in collaborazione con l'artista franco-russa Apollinaria Broche, famosa per la sua scultura in ceramica che contamina oggetti indossabili e non indossabili e per il suo uso di forme zoomorfe ispirate alle vecchie statuine trovate nelle vetrinette delle nonne. La capsule si concentra sulla storia di un coniglio porta fortuna di nome BUN BUN che non può fare a meno di mettere un grande sorriso sul volto di tutti grazie alle sue grandi orecchie e ai suoi teneri occhioni.

Anche Gucci celebra il Capodanno Lunare con una capsule ricca di raffigurazioni divertenti e raffinate del Coniglio, protagonista indiscusso in tutto l'assortimento: lavorato nella maglieria, sulle toppe ricamate, o ancora in una particolare stampa graffiti su T-shirt, mocassini in pelle e orologi G-Timeless.

Prada celebra l’inizio dell'anno del coniglio con la campagna Memories of Beauty: un inno alla memoria e alla condivisione di un momento felice legato al Capodanno cinese. Protagonisti della campagna il celebre cantante Cai Xukun, l’attrice Chunxia, l’attore Bai Yufan e la modella e attrice Du Juan, ritratti dall'obiettivo di Nick Yang. In occasione del lancio, Prada presenta un’esclusiva selezione di capi e accessori per uomo e donna, tra i quali la nuova borsa Prada Moon, rivisitazione di un modello iconico degli anni 2000.

Maison Valentino presenta la capsule collection Valentino Rosso Toile Iconographe. Un omaggio alla cultura cinese, in particolare al colore rosso come simbolo della festa più importante dell'anno lunare: una selezione di capi e accessori Valentino Garavani, caratterizzati dall’iconico colore Rosso e dal nuovo pattern Valentino Toile Iconographe, una celebrazione del VLogo lanciato durante la sfilata Unboxing Valentino Spring/Summer 2023.

Miu Miu lancia la Campagna del Capodanno Lunare con protagoniste la brand ambassador Qui Tian e l'attrice e cantante Amber Kuo. Una speciale selezione dà il benvenuto all’Anno del Coniglio attraverso il design audace dei capi, alcuni in edizione limitata, e la ricercatezza dei dettagli.

ANTEPRIMA festeggia il capodanno cinese con la speciale rabbit wirebag

Giacchina in tessuto tecnico della collezione TOMMY X MIFFY

Abito midi con ricami in pizzo e bottoni gioiello SELF-PORTRAIT

PANDORA per l'occasione ha realizzato un charm a forma di coniglio in 3D nell'esclusiva lega metallica placcata oro rosa 14k presenta un cristallo a forma di cuore

LOEWE reinterpreta il simbolo del fiocco festivo con una collezione di borse, capi e accessori impreziositi dalle iconiche orecchie da coniglio

T-shirt con coniglio stampato della Joyful Capsule Collection proposta da & OTHER STORIES

Cardigan della capsule collection Looney Tunes x Scotch & Soda

LANVIN Foulard in seta con coniglietti stampati

ACNE STUDIOS presenta per l'occasione la capsule collection nata in collaborazione con l'artista Apollinaria Broche

Felpa con conigli della capsule collection firmata GUCCI

HUI ha creato una serie di capi capaci di fondere heritage e modernità urbana, ideali per celebrare l’imminente capodanno in un’overdose cromatica di rosso e oro, colori portafortuna della Cina e simboli di gioia e di prosperità in tutto l’emisfero orientale

PRADA celebra l'anno del coniglio con la campagna Memories of Beauty e per l'occasione presenta un'esclusiva selezione di capi e accessori, tra i quali spicca la nuova borsa Prada Moon, rivisitazione contemporanea di un modello iconico degli anni 2000

Alberi di pesco, foglie di bambù e paesaggi onirici sulla blusa in seta che fa parte della collezione dedicata all'anno del coniglio da FERRAGAMO

Tubino rosso in lana della Lunar New Year Collection di PROENZA SCHOULER

Pumps della collezione BUGS BUNNY di MOSCHINO

Orecchini a forma di coniglio KATE SPADE NEW YORK

La collezione di DESIGUAL con protagonista Bugs Bunny celebra l'anno del Coniglio e anche il 100° anniversario della Warner Bros

BURBERRY Ispirata all'anno del Coniglio, l'esclusiva collezione presenta il monogramma Thomas Burberry rivisitato con le orecchie di coniglio

VALENTINO GARAVANI VLogo Type Toile Iconographe boots

MIU MIU presenta la Campagna del Capodanno Lunare con Qui Tian e Amber Kuo

Carré in seta stampata MAX MARA

