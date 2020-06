La t-shirt bianca, la giacca in jeans, i Levi's 501: sono i capi da avere nel proprio guardaroba, perché capaci di resistere stagione dopo stagione

In un mondo, quello della moda, fatto di trend stagionali che invadono i guardaroba di tantissime donne, ci sono alcuni capi che non stancano mai. O a volte lo fanno, certo, può capitare, ma sono sempre lì, pronti a dare il loro contributo sempre efficiente e mai fuori luogo. Alcuni li chiamano "investment pieces" perché sono pezzi sui quali vale sempre la pena puntare.



Pensate ad esempio al classico LBD, il little black dress che Audrey Hepburn ha reso una vera icona: il tipico vestitino nero, da declinare in base al proprio gusto certo, è sempre una certezza. E come questo la camicia bianca, o la t-shirt per chi non ama colletti, polsini e bottoni. In questo periodo abbiamo curiosato nei nostri armadi, optando spesso per capi basic e comodi viste le giornate passate a casa, accorgendoci però che ci sono delle cose alle quali non rinunceremmo mai. E che magari abbiamo indossato per una videocall o anche solo per sentirci perfette nella puntata al supermarket.



Precisamente i must-have, li chiameremo così, che abbiamo scovato, sono 10. E per noi non passano davvero mai di moda. A volte si rinnovano, vengono reinterpetati proprio in base a quei trend che abbiamo nominato poche righe più su, ma non perdono la loro caratteristica essenziale. Quella di farci stare bene, a livello di sensazione e di stile, in qualsiasi occasione.

Date un'occhiata alla lista e aprite l'armadio: difficilmente ne mancherà qualcuno all'appello.







La camicia bianca



Quando si parla di classico, si parla di lei, la camicia bianca. Un capo che permette di acquistare subito un punto di eleganza in più, si tratti di un look business o di un look da sera. Con i jeans, con un completo giacca e pantalone, con una maxi gonna. Il pezzo problem-solving per eccellenza.



DRIES VAN NOTEN Camicia in popeline di cotone.

La giacca in jeans



Questo è forse il capo più trasversale, quello che indossi da bambina, da adolescente e anche da adulta. La risposta estiva alla giacca in pelle e a dirla tutta molto più semplice (perché la biker jacket è una dichiarazione di stile molto più forte). Con i jeans per dei look denim on denim in stile anni '90 o con un abito floreale: mai senza!



UNIQLO Giacca in denim chiaro delavé con tasche.

La t-shirt bianca



Passata dal concetto di "maglia della salute" a vero must-have dei giorni nostri, la t-shirt bianca ha iniziato a rivaleggiare con la camicia che abbiamo visto poco fa. Sotto al blazer, con i jeans o con gonna e tacco, non è più (solo) un semplice capo basic.



H&M T-shirt Conscious a maniche corte.

Il blazer



Eccolo, il migliore amico di una donna da diverse stagioni ormai. Il blazer va d'accordo con tutto, ed è capace di elevare (in eleganza) ogni abbinamento.



MAX MARA Blazer in stuoia di lino e seta con dettaglio in passamaneria sfrangiate sulle tasche.

L'abito nero



Il little black dress per eccellenza è sempre stato il tubino senza maniche, firmato Givenchy, indossato da Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany. Sofisticato nella sua semplicità, esprime eleganza e un certo rigore in modo immediato. Ora, la silhouette del tubino deve piacere. Se non è il vostro caso, assicuratevi almeno di possedere il vostro speciale abitino total black. Perché anche con un sandalo piatto garantisce un figurone.



DOLCE & GABBANA Abito midi in crepe stretch.

Il 5 tasche "fittato"



Ovvero quel paio di jeans che fanno stare bene. Non troppo alti in vita, non bassi. Non skinny ma nemmeno larghi, a gamba dritta. Un classicone insomma, come i Levi's 501.



LEVI'S Jeans modello 501 con fondo tagliato a vivo.

Il trench



Non c'è autunno o primavera senza il trench. Classico, color biscotto o beige, con cintura e chiusura doppiopetto. Ne esitono talmente tante varianti al giorno d'oggi che è impossibile non trovarne una adatta al proprio stile.



BURBERRY Trench classico corto in cotone.

Il pull in cashmere



Una sorta di coperta di Linus, il maglioncino in cashmere è un pezzo sul quale vale la pena investire. Leggero, è perfetto per le sere fresche d'estate, o, con peso maggiore per l'inverno, soprattutto per chi non ama la sensazione della lana sulla pelle.



THEORY Maglia giorcollo Super 8 100% cashmere.

Le sneakers bianche



Vanno con tutto, anche con maxi abiti, gonne, completi sartoriali. Impossibile negare che un paio di sneakers bianche in pelle, in tela o in quel che si voglia, sono sempre una sicurezza.



ADIDAS Sneakers classiche Stan Smith in pelle.

Una tote bag



La classica borsa in cui ci sta tutto il proprio mondo. Indistruttibile, a prova di laptop, compagna di viaggio, di giornate in ufficio o di uscite casual nel weekend.



MANSUR GAVRIEL Borsa tote modello large in pelle cognac con tasca interna.

