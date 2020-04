Versatile e stilosa, la camicia in denim è il capo "evergreen" da avere sempre a disposizione nell'armadio. Ecco come abbinarla per un outfit wow (anzi, 5!)

Non sappiamo ancora di preciso quando usciremo dal periodo di quarantena, né tantomeno quali sono i capi che, giocoforza, dovremo rinunciare a indossare quest'anno (trench e giacche di pelle, ad esempio, rischiano di essere "rimandate" a settembre!).

Ma di una cosa siamo piuttosto sicure: la camicia di jeans non sarà tra quelli. Sì perché da passe-partout che si rispetti, non conosce stagione e si sfoggia praticamente sempre, d'inverno come d'estate. Naturalmente con gli opportuni abbinamenti.

E può persino rivelarsi una scelta azzeccatissima per dare un tocco stiloso ma comodo ai nostri look casalinghi (del resto non si può vivere di solo pigiama, no?).

Come mixarla per sfruttarla ad hoc? Abbiamo preparato 5 combo che non vedrete l'ora di provare!

Camicia di jeans e ... jeans: il look total denim che non delude mai!

Partiamo con il classico dei classici: l'abbinamento con i jeans. Denim su denim, insomma: una scelta che si rivela sempre vincente. Se poi aggiungete anche un It bag favolosa, il gioco è fatto!

Camicia NOISY MAY su Zalando, jeans cropped MANGO, tracolla in tweed CHANEL

Credits: zalando.it, shop.mango.com, chanel.com

Camicia di jeans e minigonna: il look easy-chic per il tempo libero

L'estate ci fa venire voglia di scoprire le gambe e sfoggiare la nostra adorata minigonna. Per bilanciare alla perfezione il tutto quel che ci vuole è una bella denim skirt, da abbinare anche a un paio di sneakers per un look daily facile e veloce.

Camicia Pence 1979, minigonna JIJIL, sneakers DIOR

Credits: pence1979.com, jijil.it, dior.com

Camicia di jeans e pantaloni neri: il look elegante per la sera

E chi l'ha detto che la camicia di jeans si possa sfoggiare solo di giorno? Con pantaloni neri dal taglio sartoriale e un paio di sandali con tacco alto, farete un figurone anche di sera, credete a noi.

Camicia GANNI, pantaloni MARELLA, sandali JIMMY CHOO

Credits: mytheresa.com, it.marella.com, jimmychoo.com

Camicia di jeans e smanicato: il look da sfoggiare anche in ufficio

Tra le combo da provare assolutamente c'è anche quella con i vestitini smanicati, una categoria di abiti che d'estate gioca un ruolo fondamentale nel nostro dress code quotidiano. Scegliete un modello di denim skirt con bottoncini bon ton e maniche a sbuffo, completate con un paio di mocassini in pelle e otterrete una mise perfetta per l'ufficio.

Camicia WAREHOUSE su Zalando, abito smanicato H&M, mocassini & OTHER STORIES

Credits: zalando.it, hm.com, stories.com

Camicia di jeans e gonna tubino: il look sofisticato e glam

Un altro sodalizio vincente è quello che vede protagonista la gonna a matita, possibilmente in pelle o ecopelle dal fascino rock. Mixatela con una camicia in denim munita di romantiche ruches e sarete raffinate e stilose al tempo stesso. Di giorno con sneakers o scarpe basse, ovvio, mentre di sera via libera anche ai tacchi alti per una resa super sexy!

Camicia ZARA, pencil skirt di pelle STUDIO ID su Zalando, sneakers ADIDAS

Credits: zara.com, zalando.it, adidas.it