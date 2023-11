Come indossare la camicia di jeans in questo periodo dell’anno? Ecco 5 idee look da cui potete lasciarvi ispirare.

Un capo intramontabile che si può sfruttare 365 giorni l’anno e che assicura sempre look moderni e cool: difficile sottrarsi al fascino della camicia di jeans.

Grande passepartout del guardaroba daily, anche quest’autunno sarà la base da cui partire per costruire abbinamenti versatili e sempre al passo con le ultime tendenze.

E se vi state chiedendo come abbinarla al massimo dello stile per tutta la stagione, non temete: noi abbiamo già individuato 5 combinazioni super che assicurano mise adatte davvero a ogni occasione.

Se volete cavalcare il trend del total denim, invece del solito mix “camicia + jeans coordinati” potete puntare sulla combo “camicia in denim + minigonna di jeans”. E dare un tocco autunnale al look con blazer a quadri e stivali marroni al ginocchio.

La camicia di jeans si sposa benissimo anche con i pantaloni. Noi l’amiamo abbinata ai pantaloni ampi dai colori neutri e indossata con borsa a spalla burgundy e slingback con il tacco sottile.

Ma basta portarla con un paio di jeans bianchi, un caldo cardigan grigio e delle ballerine dai riflessi metallizzati per sfruttarla anche in quelle occasioni che richiedono un look più ricercato.

Per un abbinamento diverso dal solito, potete indossarla anche sotto a un mini dress in pelle nera, e ballerine di vernice con calzino a vista. E durante il giorno, provatela con gonna midi a quadri e mocassini: combo come queste diventeranno la vostra uniforme quotidiana preferita, ne siamo certe.

Pronte a fare il pieno di ispirazione? Ecco 5 look mix&match con la camicia di jeans da copiare.

Camicia di jeans: come indossarla in 5 look mix&match

Blazer monopetto a quadri SANDRO + Camicia in denim con le tasche ZARA + Minigonna di jeans a vita alta WARDROBE.NYC + Stivali marroni alti al ginocchio TORY BURCH

Credits: farfetch.com/ zara.com/ mytheresa.com/ toryburch.com

Pantaloni a gamba larga a stampa gessata MANGO + Camicia di jeans con logo ricamato POLO RALPH LAUREN + Borsa a tracolla in pelle con dettagli gold A.P.C. + Slingback nere con il tacco basso AEYDE

Credits: shop.mango.com/ mytheresa.com/ mytheresa.com/ aeyde.com

Mini dress in pelle COS + Camicia in denim con maxi tasca frontale MASSIMO DUTTI + Calzini corti bianchi UNIQLO + Ballerine Mary Jane in vernice ALOHAS

Credits: cos.com/ zalando.it/ uniqlo.com/ alohas.io

Jeans bianchi a vita alta AGOLDE + Sopracamicia in denim slim fit TOMMY HILFIGER + Cardigan grigio dal fit rilassato & OTHER STORIES + Ballerine in pelle metallizzata con cinturino alla caviglia PRADA

Credits: luisaviaroma.com/ s it.tommy.com/ tories.com/prada.com

Pencil skirt a stampa vichy ICHI + Camicia in denim lavaggio scuro 7 FOR ALL MANKIND + Borsa a spalla a forma di mezzaluna OSOI + Mocassini pelle burgundy GH BASS

Credits: zalando.it/ mytheresa.com/ luisaviaroma.com/ ghbass-eu.com

Foto in apertura: GettyImage