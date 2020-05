Dai bikini effetto crinkle ai one-piece swimsuit da sfoggiare anche fuori dalla spiaggia: ecco svelati i costumi della nuova collezione beachwear di Calzedonia.

La stagione estiva? Si affronta con stile e positività. Parola di Calzedonia che con il lancio della nuova collezione beachwear 2020 ci proietta già verso l’estate e ci fa venire voglia di sole e... mare!

Visto il clima di incertezza in cui stiamo vivendo non è ancora chiaro quel che sarà delle nostre vacanze, ma sognare non costa nulla e Calzedonia con il nuovo catalogo per l’estate 2020 ci consente di fantasticare, di chiudere gli occhi, immaginare il mare e cominciare a immergerci nel mood estivo.

Al centro della campagna, scattata in Sud Africa dal fotografo inglese Ben Watts, le nuove proposte di beachwear che ci accompagneranno nei prossimi mesi e che comprendono anche alcuni modelli mini-me, pensati per le piccole della famiglia.

A farla da padrone una gran varietà di costumi che strizzano l’occhio alle tendenze più cool della stagione, ma anche alcuni modelli intramontabili.

Shape dal gusto vintage, romantiche fantasie micro-floreali, stampe inca, righe multicolor: ecco tutte le novità della nuova collezione beachwear di Calzedonia da sfoggiare, non appena sarà possibile, durante i primi weekend in spiaggia e ai prossimi pool party!

La collezione beachwear di Calzedonia per l’estate 2020

Tra i pezzi di punta della nuova collezione i costumi effetto crinkle, pensati per esaltare la naturale bellezza di ogni donna. Proposti sia a tinta unita che a stampa floreale, questi modelli dall’effetto stropicciato includono triangoli, semplici o imbottiti, e push-up con incrocio, da abbinare a slip con i lacci, brasiliana con sgambatura alta o slip con doppia balza.

E tornano a gran voce i costumi interi che spopolano già da qualche stagione e conquistano non solo perché sono in grado di valorizzare qualsiasi silhouette, ma anche per via della loro grande versatilità e per il fatto che possono essere sfoggiati anche fuori dal bagnasciuga, sopra a gonne o shorts, al posto di top e t-shirt.

Tre i grandi must da non lasciarsi sfuggire quest’estate, "Federica", il bikini in lurex dai colori della terra che risalta al massimo l’abbronzatura; "Elena", il costume bianco dal taglio anni ’70 che si contraddistingue per cerchi in legno e sapore retrò; e il costume intero con slip a vita alta e fasce plissé, perfetto per coloro che anche sulla spiaggia non vogliono rinunciare a un pizzico di charme.

Le fan delle righe ameranno il costume intero dal motivo a microstripes, con spalline sottili, fiocco e nappine sulle spalle; ma quest’estate sulla spiaggia non potranno mancare neanche costumi dalle fantasie più grintose, come il bikini dalla stampa jungle o il triangolo con slip a laccetti a stampa inca.

Ma ecco nel dettaglio alcune delle novità firmate da Calzedonia per l’estate 2020.