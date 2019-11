Non chiamatela (solo) reggiseno! La bralette è molto di più. E si esibisce con charme anche nella stagione fredda: ecco come abbinarla per un risultato, anzi 5, davvero cool

Non è certo una novità che la bralette non sia più solo un capo d'abbigliamento intimo.

Già da diverse stagioni infatti questo modello, a mezza strada tra un reggiseno e un crop top, campeggia sugli outfit delle fashion icon e delle star più cool.

Certo, portarlo nella quotidianità non è semplicissimo perchè si rischia sempre di incappare in un risultato fuori luogo.

Per indossarlo con stile e non uscire dai binari del buongusto, bisogna seguire alcune semplici ma indispensabili accortezze.

Come, ad esempio, quella di sdrammatizzarlo con i capi giusti, di non dargli il ruolo di protagonista assoluto (va bene in vista ma non esageriamo!) e di stemperarlo all'interno del look.

Per darvi dei consigli pratici, abbiamo realizzato 5 mise diverse, tutte da provare!





Bralette sopra alla camicia





Uno dei modi più "furbi" di indossare la bralatte di giorno (amatissimo tra l'altro anche da tante influencer) è quello di portarla sopra a una camicia bianca super basic. Un paio di jeans e degli stivaletti con tacco comodo saranno il completamento perfetto del vostro outfit.





Bralette TEZENIS, camicia bianca MARELLA, jeans HELMUT LANG, stivaletti J CREW

Credits: it.tezenis.com, it.marella.com, net-a-porter.com, jcrew.com





Bralette sotto al maxi cardigan





Sempre secondo il mood di "bilanciare" l'outfit ad hoc, un pezzo così sexy come la bralette trova il perfetto contraltare in un maxi cardigan in soffice lana. Da mixare con una gonna midi e un paio di stringate maschili per un contrasto maschile/femminile davvero top!





Bralette INTIMISSIMI, cardigan MANGO, gonna midi in raso TOPSHOP, stringate di vernice KIOMI

Credits: it.intimissimi.com, shop.mango.com, topshop.com, zalando.it





Bralette con blusa trasparente





Di sera osate pure con un pizzico di seduzione (ma sempre senza strafare, eh!): a questo scopo camicie e bluse trasparenti, tanto in voga quest'anno, sono l'alleato N°1 per mostrare la nostra bralette in un gioco di vedo/non vedo che affascina sempre.





Bralette ZARA, blusa trasparente KHAITE, pantaloni a sigaretta H&M, sandali GIANVITO ROSSI

Credits: zara.com, mytheresa.com, hm.com, gianvitorossi.com





Bralette sotto al completo manlike





Un'alternativa sempre vincente è quella di usare un passe-partout come il completo sartoriale dal gusto maschile. Che diventa terribilmente sexy con una bralette, magari di pizzo, che fa capolino da sotto.





Bralette OYSHO, completo in pied de poule CAROLINA HERRERA, pumps di velluto CARMENS

Credits: oysho.com, net-a-porter.com, carmens.it





Bralette con gonna a vita alta





Esattamente come per il cugino "crop top", anche la bralette diventa più sofisticata se indossata con gonne (o anche pantaloni) a vita alta/altissima. In questo modo i centimetri di pelle a vista si riducono e l'effetto diventa decisamente più chic, non trovate? Se poi aggiungete un grande classico come un coat cammello, il risultato "wow" è garantito.





Bralette YAMAMAY, pencil skirt STAUD, cappotto BURBERRY, stivali L'AUTRE CHOSE

Credits: yamamay.com, net-a-porter.com, mytheresa.com, lautrechose.com