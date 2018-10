Tracolle rigide, con chiusure funzionali e un appeal vintage: sono le borse in stile safari

Le abbiamo battezzate così, borse "safari", perché a una prima occhiata sembrano quelle vecchie custodie rigide pensate per contenere il binocolo.

Il fascino della scoperta, del viaggio, dell'esplorare destinazioni lontane non è finito con l'estate: queste tracolle sono un trend tipicamente dell'autunno-inverno che vedremo molto in giro. Tanto vale farsi trovare preparati.

Partiamo dalla forma: la perfetta Safari-bag è rigida, ovale (ma talvolta quadrata o rettangolare), ha una tracolla comoda e una chiusura facile da maneggiare anche con una mano sola. Possono sembrare piccoli bauli o scrigni, ma i materiali in cui sono realizzate e la palette di colori di stagione si staccano nettamente dal mondo delle borse gioiello, avvicinandosi a quello degli accessori utility.

Per orientarvi nella scelta di questa novità, dal sapore vintage, abbiamo fatto una piccola ricerca.

I modelli più belli sono qui, a un passo da voi: non dovrete fare esotiche traversate per averne una; vi aspettano tutte sui migliori ecommerce.













HUNTING SEASON Borsa trunk in suede color coloniale.

Credits: Net-a-Porter.com







OFFICINA DEL POGGIO Tracolla "Mini Safari" in pelle di vacchetta con dettagli metallici color oro.

Credits: Officinadelpoggio.com







ZARA City bag a tracolla in ecopelle nera.



Credits: Zara.com











MANU ATELIER Borsa rigida in suede con tracolla e dettagli in pelle.



Credits: Net-a-Porter.com







NICO GIANI Borsa Frerea mini in pelle bicolore.

Credits: Net-a-Porter.com







MEHRY MU Borsa Fey Small rigida in pelle con tracolla e impunture a contrasto.

Credits: Farfetch.com







MARK CROSS Borsa Benchley rigida in pelle con tracolla e bande colorate a contrasto.



Credits: Mytheresa.com







CESTA COLLECTIVE Borsa a tracolla in paglia con dettagli in pelle.

Credits: Net-a-Porter.com







&OTHER STORIES Borsa rigida a tracolla con texture effetto coccodrillo.

Credits: Stories.com