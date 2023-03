Un classico tra i classici. Le borse a secchiello continuano a essere tra le più amate dalle fashioniste, stagione dopo stagione. Ecco le varianti da non lasciarsi scappare questa primavera!

Sarà per l’allure super chic, per l’indiscussa versatilità o per la praticità, ma le borse a secchiello - o bucket bag, per dirla in gergo fashion - non smettono di farci battere il cuore. Immuni ai capricci della moda e alle tendenze passeggere, si sono guadagnate un posto d’onore nell’olimpo dei grandi classici.

Il loro, è un successo di lunga data: fu la maison Louis Vuitton a creare il primo modello, le Sac Noè. Ideato su richiesta di un produttore di champagne, alla ricerca di una sporta elegante per trasportare le sue bottiglie di bollicine senza rischiare di romperle, divenne immediatamente un must have tra i membri dell’alta società ed è ancora oggi tra le proposte più apprezzate e desiderate della griffe francese.

Ma sono tanti i marchi che nel corso del tempo si sono lasciati sedurre da questo design originale. Da Balenciaga a Vivienne Westwood, da Michael Kors a Jimmy Choo, passando per i brand di pelletteria più conosciuti e i nomi emergenti, le borse a secchiello continuano a solleticare l’estro e la creatività di designer e stilisti.

La primavera 2023 vede il trionfo delle bucket bag colorate, accanto a modelli più sobri e “tradizionali” (ma sempre cool). Maxi o dalle dimensioni contenute, in pelle o tessuto, con stampe, applicazioni preziose o borchie: le varianti sul tema sono tantissime. Siamo andate a caccia delle borse a secchiello più interessanti del momento e abbiamo selezionato per voi i modelli da non lasciarsi scappare. Scopriteli tutti!

BALENCIAGA Cerniere e cinghie arricchiscono il design della maxi bucket bag in pelle con tracolla regolabile.

JIMMY CHOO Realizzata in raso, la borsa a secchiello con manico e coulisse gioiello è l’alternativa cool a clutch e pochette da sera.

MANGO Super classica e super chic la borsa a secchiello in canvas riciclato con inserti a contrasto.

LONGCHAMP È un ibrido tra cestino e secchiello la bucket bag in pelle full color chiusa da un bottone a pressione.

STRATHBERRY È impreziosita da ricami floreali ispirati ai motivi tradizionalmente ricamati sui fazzoletti come messaggi d'amore durante il corteggiamento la borsa total white con tracolla removibile e dettagli in metallo.

LOUIS VUITTON Fa parte dell'esclusiva Capsule Collection Louis Vuitton x Yayoi Kusama l’iconica borsa a secchiello Noè rivisitata con gli emblematici pois multicolore dell'artista giapponese.

MATI Trendy e coloratissima, la borsa a secchiello crochet è un concentrato di coolness e good vibes.

OBJECT PARTICOLARE MILANO Comoda e spaziosa la borsa a secchiello con sacchetto interno in morbida nappa chiuso da una stringa in cotone cerato.

FIORUCCI SU ZALANDO Rievoca gli anni Zero la borsa a secchiello in nylon con l’iconica stampa Angels.

FURLA Si può indossare a mano o a bandoliera la borsa a secchiello in pelle colorata con tracolla regolabile e rimovibile.

LUISA SPAGNOLI Total pink per la bucket bag dalle linee morbide dotata di tracollina.

LA CARRIE Non passa inosservata la borsa a secchiello con borchie, cristalli e maxi nappe.

MICHAEL KORS Soffietti laterali e dettaglio decorativo a catena per la borsa a secchiello dalle linee essenziali.

VIVIENNE WESTWOOD Motivo tartan e placca logo in metallo per il secchiello punk-chic.

THE BRIDGE Pelle conciata al naturale per l’intramontabile secchiello color cuoio.

VIC MATIÈ Irresistibile la bucket bag dall’allure giocosa con manico composto da boule colorate.

EMANUELA VANNINI DESIGN È personalizzabile con la propria iniziale la borsa a secchiello in pelle con nappine e applicazioni in metallo.

HEIMAT ATLANTICA La mini bucket bag in paglia con profili e manico in pelle ci fa già pensare all’estate, ma è perfetta da indossare anche ora.

