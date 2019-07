Siete alla ricerca di una borsa davvero top su cui investire nel periodo dei saldi estivi? Noi ve ne suggeriamo 10 (una più stilosa dell'altra!)



Se per voi saldi fa rima con...borse, siete nel posto giusto perchè la pensiamo così anche noi.

E approfittando di sconti e prezzi ribassati, si possono davvero fare super affari. Come? Acquistando un modello iconico e passe-partout, da portare con sè anche in autunno.

Oppure cedendo alla tentazione di una It bag estiva dall'impatto super glamour perfetta per dare un tocco speciale a tutti i look al mare e in città. Magari proprio quella tracollina compatta o quel secchiello che ci aveva sedotto sin da inizio stagione ma che ci siamo trattenute dall'acquistare. Ebbene, finalmente è arrivato il momento giusto per farlo.

Dalla tracolla in pelle bianca raffinata e chic, alla versione in rafia dal mood vacanziero. Dalla tote-bag con frange boho alla shopper a rete, uno dei modelli most wanted dell'estate 2019.

Ecco 10 borse che ci hanno convinto al primo sguardo.

Tracolla in pelle bianca SAINT LAURENT

Credits: net-a-porter.com





Belt bag stampa cocco WANDLER

Credits: net-a-porter.com





Borsa in rafia MARK CROSS

Credits: mytheresa.com





Secchiello in pelle CHLOÉ

Credits: net-a-porter.com





Tote bag con le frange TRADEMARK

Credits: net-a-porter.com





Borsa stampa snake ISABEL MARANT

Credits: mytheresa.com





Tracolla tonda MANGO

Credits: shop.mango.com





City bag blu navy ZARA

Credits: zara.com





Borsa in tessuto a rete KAYU

Credits: net-a-porter.com





Tracolla bicolor in canvas e pelle JW ANDERSON

Credits: mytheresa.com