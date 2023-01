Dalle borse a tracolla per il giorno alle pochette per la sera: ecco una selezione con i modelli da aggiungere alla vostra wishlist da acquistare con i saldi

Chi vede l'inverno come un periodo buio e grigio, sarà emozionato all'idea di uno dei lati positivi della stagione: l'inizio dei saldi invernali! Questo infatti è il momento ideale per fare nuovi acquisti a prezzi super scontati e aggiudicarsi quel modello tanto desiderato (ma senza far piangere eccessivamente il portafoglio).

Se i regali di Natale vi hanno deluso e non avete trovato la borsa che volevate sotto l'albero, non disperate, con gli sconti avrete sicuramente modo di rifarvi! In pelle? In tessuto? Dai colori fluo? C'è davvero l'imbarazzo della scelta! Tra it-bag introvabili e modelli sold out prima ancora di aver avuto la possibilità di acquistarli, bisogna però arrivare preparate e per questo ci siamo noi!

Per il giorno la nostra selezione spazia da borse a spalla con frange, a secchiello con catena e tracolle, perfette per ogni abbinamento possibile a modelli più adatti per la sera, come pochette dai colori fluo, o nel classico nero, e mini handbag gioiello da sfoggiare per occasioni davvero speciali.

Per aiutarvi nella scelta del modello più adatto a voi, vi lasciamo la nostra selezione di borse con le proposte più interessanti da acquistare approfittando di sconti e promozioni!



COCCINELLE

Credits: coccinelle.com

Dolce & Gabbana

Credits: dolcegabbana.com

HEREU STUDIO

Credits: hereustudio.com

VILLA TRENTUNO

Credits: Courtesy of Press Office

LONGCHAMP

Credits: longchamp.com

MARNI

Credits: marni.com

FERRAGAMO

Credits: ferragamo.com

FURLA

Credits: furla.com

LOUIS VUITTON

Credits: louisvuitton.com

MANILA GRACE

Credits: manilagrace.com

HALÍTE

Credits: halitejewels.com

MACLYM X QUANTICLO

Credits: Courtesy of Press Office

LE SORI - BALBO DI VINADIO

Credits: Courtesy of Press Office

MICHAEL KORS

Credits: michaelkors.it

THE FRENCH PARROT

Credits: Courtesy of Press Office

LANCEL

Credits: lancel.com

SAINT LAURENT

Credits: ysl.com

TORY BURCH

Credits: toryburch.com