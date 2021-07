Anche per voi la parola saldi fa rima con…borse? Dalle tracolle alle shopper, passando per secchielli e pochette, scoprite tutti i modelli su cui puntare a occhi chiusi!

Quale migliore occasione dei saldi estivi per togliersi qualche sfizio fashion più a cuor, ops portafoglio, leggero? E le borse - non è certo un mistero - sono sempre in cima alla lista dei nostri desideri. Ovvio quindi che non appena iniziano gli sconti (online le promozioni sono attive già da tempo) siano tra le prime cose che vorremmo acquistare.

Se però non sapete ancora su quale modello orientarvi, tranquille: vi facciamo noi un breve "recap" delle tendenze più cool delle collezioni spring-summer 2021 da cui prendere spunto prima di fare shopping.

Parliamo di vere e proprie "chicche" che porteranno una ventata di glamour nel vostro guardaroba. Dalle shopper super capienti per il giorno, alle tracolle e ai secchielli che - diciamocelo - non sono mai abbastanza e che soprattutto non ci stancano mai!

Senza dimenticare le pochette dai bagliori metallizzati per le serate speciali, marsupi e zainetti dall'animo sporty-chic, e le summer bags in rafia perfette per l'estate (ma che anche a settembre al rientro in città avranno da dire la loro, fidatevi).

E ancora le minibags stampa cocco declinate su nuance basic e passe-partout, oppure su golose tinte pastello che mettono subito allegria.

Ecco la nostra selezione sulle borse da comprare con i saldi estivi 2021! Scegliete la vostra It bag preferita e correte a comprarla prima che vada sold-out!

Shopper EMPORIO ARMANI

Credits: armani.com

Borsa in rafia CASADEI

Credits: casadei.com

Shopper in canvas MARINA RINALDI

Credits: marinarinaldi.com

Borsa grande in rafia multicolor PRIMADONNA COLLECTION

Credits: primadonnacollection.com

Tilda mini SEE BY CHLOE'

Credits: mytheresa.com

Tracolla in pelle MANGO

Credits: shop.mango.com

Secchiello turchese CARPISA

Credits: carpisa.it

Rey mini stampa cocco STAUD

Credits: mytheresa.com

Belt bag COS

Credits: cosstores.com

Bucket bag Alice E'ST BAG

Credits: estbag.it

Tracolla stampa cocco A.P.C.

Credits: mytheresa.com

Zainetto ZARA

Credits: zara.com

Shopper con maglie metalliche PACO RABANNE

Credits: mytheresa.com

Crossbody Dahlia in similpelle saffiano TRUSSARDI

Credits: trussardi.com

Pochette metallizzata GEOX

Credits: geox.com

Mini borsa a mano GUESS

Credits: guess.eu

Borsa Concrete in pelle e rafia COCCINELLE

Credits: coccinelle.com

Borsa lilla stampa cocco & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Hobo bag ANITA BILARDI

Credits: anitabilardi.com

Bolla Micro Python print con manico in plexiglass NIDO

Credits: nidobag.com