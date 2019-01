La primavera sta arrivando con tantissime borse nuove per cui, sappiatelo, perderete la testa! Non ci credete? Guardate qui

Rinnovare il guardaroba in vista della primavera? A volte, fidatevi, basta una bella borsa!

No, non parliamo di una borsa qualsiasi, certo. Bensì di una "it bag" che sia degna di questo nome.

E nelle collezioni primavera estate 2019 ne troverete diverse, tutte pronte a soddisfare tutte le vostre esigenze di stile (certi modelli anche in termini di praticità e capienza).

Su quali versioni mettere gli occhi quindi? Noi abbiamo sbirciato tra le proposte in commercio ed eletto le nostre preferite.

Dalla shopper in PVC di Prada, perfetta per chi non ha praticamente nulla da nascondere, alla tracolla super chic di Chloé in pelle bianca.

Dalla rockstud di Valentino in versione arcobaleno che mette subito di buonumore, al secchiello in denim di Tod's comodo e stiloso. E tante altre ancora!

Lasciatevi tentare dalla nostra selezione.





Shopper in pvc con profili di pelle PRADA

Shopping bag Marmont in pitone GUCCI

Borsa a mano Lady Dior mini con ricami DIOR

Borsa bianca stampa cocco CHLOÉ

Secchiello in denim TOD'S

Rockstud bag in pelle arcobaleno VALENTINO GARAVANI

Marsupio disegno jacquard a tinte pastello 289 by SARAGIUNTI

Mini bag in pelle metallizzata GIORGIO ARMANI

Tracolla in nappa LOEWE

Zaino con ricami e cerniere dorate MICHAEL MICHAEL KORS

Marsupio con logo stampato JIMMY CHOO

Hobo bag in pelle rossa MIU MIU

Clutch con listini intrecciati CULT GAIA

