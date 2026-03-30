Borse in pelle intrecciata: i modelli da colpo di fulmine immediato
Lo scorso anno hanno fanno ufficialmente il loro ritorno tra i grandi trend della bella stagione e a distanza di mesi poco o nulla è cambiato: le borse in pelle intrecciata sono ancora uno dei grandi accessori must-have della primavera.
Che siano borse spaziose e capienti, l’ideale per affrontare i mille impegni che affollano l’agenda quotidiana, o borse in formato mini, da sfruttare anche di sera, una cosa è certa: un posticino in wishlist se lo meritano tutto.
E questo significa solo una cosa: è il momento di guardarsi intorno e mettere subito gli occhi sui modelli da sfoggiare h24 nelle prossime settimane.
Le borse in pelle intrecciata declinate in colori neutri e versatili, come il nero, il beige o il marrone, si confermano la scelta ideale per chi sogna un accessorio passepartout da abbinare facilmente con qualsiasi tipo di look. Ma nelle collezioni SS26 non mancano neanche varianti dalle nuance pastello o dalle tonalità più accese che potranno rivelarsi molto utili anche in piena estate.
E anche se è vero che tote bag e borse a spalla sono tra le più gettonate tra trend setter e creator, pure tracolle, mini bag a mano e pochette hanno un grande potenziale da non sottovalutare.
Vi abbiamo fatto venire voglia di cedere al trend? Se la risposta è sì, ecco una mini selezione di modelli a cui non saprete proprio resistere.
Borse in pelle intrecciata: i modelli da puntare questa primavera
PARFOIS Borsa a spalla in pelle intrecciata
Credits: parfois.com
MARELLA Pochette bianca in pelle intrecciata
Credits: it.marella.com
DRAGON DIFFUSION Tote bag in pelle verde con doppio manico
Credits: dragondiffusion.com
POLÈNE Borsa a spalla intrecciata in pelle color giallo burro
Credits: it.polene-paris.com
BOTTEGA VENETA Andiamo, mini bag intrecciata con tracolla cross-body e dettaglio Knot
Credits: bottegaveneta.com
MANGO Borsa a mano in pelle intrecciata
Credits: shop.mango.com
LIU JO Borsa a spalla intrecciata con dettagli gold
Credits: liujo.com
Foto: GettyImage
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