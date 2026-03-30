Da “Andiamo”, la celebre it-bag di Bottega Veneta, alle varianti low-cost: una mini selezione di borse in pelle intrecciata da puntare questa primavera.

Lo scorso anno hanno fanno ufficialmente il loro ritorno tra i grandi trend della bella stagione e a distanza di mesi poco o nulla è cambiato: le borse in pelle intrecciata sono ancora uno dei grandi accessori must-have della primavera.

Che siano borse spaziose e capienti, l’ideale per affrontare i mille impegni che affollano l’agenda quotidiana, o borse in formato mini, da sfruttare anche di sera, una cosa è certa: un posticino in wishlist se lo meritano tutto.

E questo significa solo una cosa: è il momento di guardarsi intorno e mettere subito gli occhi sui modelli da sfoggiare h24 nelle prossime settimane.



Le borse in pelle intrecciata declinate in colori neutri e versatili, come il nero, il beige o il marrone, si confermano la scelta ideale per chi sogna un accessorio passepartout da abbinare facilmente con qualsiasi tipo di look. Ma nelle collezioni SS26 non mancano neanche varianti dalle nuance pastello o dalle tonalità più accese che potranno rivelarsi molto utili anche in piena estate.

E anche se è vero che tote bag e borse a spalla sono tra le più gettonate tra trend setter e creator, pure tracolle, mini bag a mano e pochette hanno un grande potenziale da non sottovalutare.

Vi abbiamo fatto venire voglia di cedere al trend? Se la risposta è sì, ecco una mini selezione di modelli a cui non saprete proprio resistere.

Borse in pelle intrecciata: i modelli da puntare questa primavera

PARFOIS Borsa a spalla in pelle intrecciata

Credits: parfois.com

MARELLA Pochette bianca in pelle intrecciata

Credits: it.marella.com

DRAGON DIFFUSION Tote bag in pelle verde con doppio manico

Credits: dragondiffusion.com

POLÈNE Borsa a spalla intrecciata in pelle color giallo burro

Credits: it.polene-paris.com

BOTTEGA VENETA Andiamo, mini bag intrecciata con tracolla cross-body e dettaglio Knot

Credits: bottegaveneta.com

MANGO Borsa a mano in pelle intrecciata

Credits: shop.mango.com

LIU JO Borsa a spalla intrecciata con dettagli gold

Credits: liujo.com

Foto: GettyImage