Se siete amanti delle borse grandi, anzi grandissime, sappiate che le tendenze di stagione sono dalla vostra: ecco i modelli di maxi bags più cool da avere!

Dopo lunghi mesi trascorsi tra le 4 mura domestiche, l'idea di uscire portando con voi solo l'essenziale vi lascia perplesse? No panic!

Sì, perchè la tendenza più forte di stagione in fatto di borse asseconda proprio l'esigenza di chi ama portare con sè non solo pochi oggetti indispensabili ma anche tutto il superfluo possibile.

Proprio così: le borse must della primavera-estate sono grandi, anzi, in alcuni casi davvero extralarge. E vien da sé anche super capienti per potervi muovere tranquillamente fuori casa (magari anche per un weekend fuori porta quando finalmente si potrà!) con tutto ciò che vi occorre e molto molto di più. Ma non è tutto: a scanso di equivoci va precisato infatti che, oltre che estremamente funzionali, sono anche bellissime!

Dalle classiche shopper ai secchielli, dalle tracolle alle borse a mano, con un design minimal oppure arricchite da dettagli particolari: ce n'è davvero per tutti i gusti.

Una volta individuata la vostra preferita, vi sfidiamo solo a riempirla tutta!

