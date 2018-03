Hanno forme originali, sono coloratissime e soprattutto sono super cool...



Giornata difficile? No panic, lasciatevi tirare su il morale da una "funny bag"! Tra le tendenze must have della primavera, infatti, ci sono loro: le borse divertenti, giocose e coloratissime che la nuova stagione ha in serbo per noi.

Certo, non le classiche borse versatili (e magari anche capienti) su cui investire a occhi chiusi. Ma senz'altro sono la scelta ideale quando si tratta di togliersi uno sfizio fashion, aggiungere un pizzico di ironia che non guasta al look e tornare un po' bambine.

Si spazia dalla versione super sweet a forma di elefantino pastello allo zainetto peluche che ci riporta subito alla mente i ricordi della nostra infanzia.

Dalla tracolla con arcobaleno stampato alla pochette-scatola di fiammiferi, fino al pesciolino in plexi blu da sfoggiare anche al mare.

Serata al cinema? La borsetta a forma di confezione di pop corn è l'accessorio che "vi serve" assolutamente.

Scoprite le varianti must have, tutte da collezionare.









Borse funny: i modelli must have della primavera ANYA HINDMARCH Con occhi e nappina.

Credits: anyahindmarch.com



CHARLOTTE OLYMPIA A forma di scatola di fiammiferi.

COCCINELLE Con frutti colorati.



COCCINELLE Con frutti colorati.

DOLCE & GABBANA Zainetto peluche.



DOLCE & GABBANA Zainetto peluche.

FURLA Tracollina con arcobaleno.

FURLA Tracollina con arcobaleno.

Credits: furla.com



GUCCI Zainetto monogram con Boston Terrier.

Credits: gucci.com



LOEWE Tracollina a forma di elefantino.

Credits: loewe.com



MARY KATRANTZOU Tracolla gonfiabile con balena.

Credits: stylebop.com



FENDI Micro baguette con lunghe frange.

Credits: fendi.com



DIOR Mini Lady Dior con drago.

Credits: dior.com

PULL & BEAR A forma di pop corn.

COACH Tracolla con pinguini.



COACH Tracolla con pinguini.

Credits: it.coach.com





MOSCHINO Zainetto a forma di orsetto.

Credits: moschino.com

ZARA Tracollina in plexi a forma di pesce.

Credits: zara.com

/ 14 Tutte le foto









