Pensavate di doverle salutare fino al prossimo autunno? E invece, eccole ancora qui!



Impazzite anche voi per le borse di velluto? La buona notizia è che, se un tempo s'indossavano solo d'inverno, oggi non è più così.

Le velvet bags infatti sono state ormai sdoganate anche nella bella stagione e sono pronte a donare un tocco raffinato e vintage a tutti i look primaverili.

Pochette, tracolle, clutch, city-bag: le varianti proposte sono tantissime e sono perfette per soddisfare le esigenze di stile più disparate.

Dalle minibags preziose da scegliere per la sera e per le occasioni speciali, come matrimoni e cerimonie eleganti, ai modelli più capienti da sfoggiare tranquillamente anche tutti i giorni.

I colori? Oltre alle classiche nuance di bordeaux, blu e verde da "sfruttare" tutto l'anno, via libera anche a tonalità più delicate e soft come il rosa, il giallo e il cipria.

E voi di che velvet bag siete?





Clutch di velluto con applique ROSANTICA

Credits: net-a-porter.com





Tracolla in velluto rosa GUCCI

Credits: mytheresa.com





Pochette in velluto blu MIU MIU

Credits: mytheresa.com





Mini tracolla TOM FORD

Credits: net-a-porter.com





City bag in velluto verde DOLCE & GABBANA

Credits: mytheresa.com





Borsa da sera in velluto nero con fiore di strass OSCAR DE LA RENTA

Credits: net-a-porter.com





Tracolla in velluto a coste PIECES

Credits: zalando.it





Pochette in velluto con catena dorata BALENCIAGA

Credits: mytheresa.com





Borsa a mano in velluto nero SAINT LAURENT

Credits: mythersa.com





Mini bag in velluto THE VOLON

Credits: net-a-porter.com