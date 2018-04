Le leather bag con nuance naturali color cuoio sono un classico senza tempo. Ecco i modelli più belli da sfoggiare da adesso e per tutta la bella stagione.



Che l'effetto sia grezzo o più "patinato" poco importa, le borse in cuoio sono un classico inossidabile del guardaroba, pieno di fascino e stile.

Complice la naturalezza del materiale, la nuance calda (e super versatile) e l'artigianalità della fattura, rimane uno dei modelli più amati (e acquistati) dalle donne.

Perfette da abbinare a qualsiasi mise, ben accette da qualsiasi dress code e occasione, le leather bag senza colorazione aggiunta fanno impazzire tutti.

In versione a tracolla, postina, a secchiello o anche a mano, non c’è foggia e modello che non si sposi bene con il cuoio.

Addirittura per le clutch e le pochette da abbinare ad abiti lunghi da sera la pelle non trattata è diventata sinonimo di glam touch.

Dimenticatevi del retaggio country e degli stereotipi da saloon: cuoio is the new black, soprattutto con la bella stagione!

Sfogliate la gallery con le borse in cuoio più cool di stagione.





Borse di cuoio: i modelli must di stagione TRUSSARDI Shopping Bag Vele medium in vitello dollaro.



Credits: trussardi.com



& OTHER STORIES Gold Ring Leather Bag.





Credits: stories.com

CHLOÉ Borsa a tracolla Faye Small in suede e pelle.





CREDITS: mytheresa.com





A.P.C. Borsa a tracolla Genève in pelle.





Credits: mytheresa.com



GIVENCHY Borsa Sway Small in pelle.





Credits: mytheresa.com



ABRO Borsa scamosciata.





Credits: zalando.it





LAUREN RALPH LAUREN Vegan tote, borsa a mano in finta pelle.





Credits: ralphlauren.fr





LANCEL Pia tote, borsa a mano.





Credits: zalando.it



COACH Borsa a tracolla con chiusura clic clac impreziosita con cristalli.





Credits: coach.com





SANDRO FERRONE Borsa maxi shopper in camoscio .





Credits: sandroferrone.it



STELLA MCCARTNEY Stella Logo crossbody bag.





Credits: mytheresa.com



VICTORIA BECKHAM Vanity Camera leather shoulder bag.

Credits: mytheresa.com





SAINT LAURENT Spontini Medium suede shoulder bag.





Credits: ysl.com



WANDLER Hortensia Big leather shoulder bag.





Credits: mytheresa.com



MANSUR GAVRIEL Circle leather crossbody bag.





Credits: mansurgavriel.com







STAUD Vitti leather bucket bag.





Credits: staud.clothing









ANYA HINDMARCH The Bucket suede shoulder bag.





Credits: anyahindmarch.com





BURBERRY The Baby Banner leather shoulder bag.





Credits: burberry.com





MARNI Pannier leather bucket bag.





Credits: mytheresa.com



MULBERRY Bayswater leather tote.





Credits: mulberry.com



/ 20 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...