Sono quelle che vedrete ovunque e che detteranno i trend della stagione in arrivo: scoprite queste 10 borse, molto speciali

Il cambio di stagione porta con sé nuovi trend e nuovi capi e accessori da inserire nel proprio guardaroba. Ci stiamo avvicinando all'Autunno-Inverno ed è giunto quindi il momento di lasciarci alle spalle i pezzi estivi per muoverci alla scoperta delle proposte dei migliori brand, e lo faremo partendo da un accessorio molto amato. Parliamo di borse, migliori amiche di molte donne, e per la precisione delle it-bag che stanno già iniziando a popolare gli outfit di tante appassionate.

Le sfilate dello scorso febbraio avevano già messo in luce determinati modelli destinati a ottenere grande successo e oggi vogliamo raccontarveli da vicino spiegandovi perché sono così speciali e quali sono gli elementi capaci di renderli tali. Passeremo al vaglio le new entry di marchi come Bottega Veneta, che si conferma uno dei più ambiti, e le proposte di Miu Miu e Valentino. Scopriremo anche dei brand emergenti o semplicemente "giovani" ma già forti in termini di vendite.

Troverete tante forme diverse che spaziano dalle tote bag alle versioni mini da portare a spalla, grande trend dell'ultimo anno che arriva dritto dagli anni Duemila, materiali morbidissimi o strutture più rigide e geometriche. Incontrerete il colore, le stampe, la pelle intrecciata, imbottita, addirittura con un innovativo effetto origami.

Partiamo subito dalla prima novità e scopriamo insieme queste dieci borse destinate a farsi ricordare.

Hop di Bottega Veneta

Partiamo da lei perché Bottega Veneta è uno dei brand che, a livello di borse, attira di più in questo particolare momento. Sarà perché ha messo sul mercato un discreto numero di must-have come la Jodie, quella con il nodo, oppure la Sardine, nuovissima intrecciata con manico rigido dorato, ma non solo: uno dei motivi è che l'intrecciato simbolo della casa di moda non passa mai anzi, si rinnova e si fa più desiderabile di stagione in stagione. Questa volta è il momento di Hop, una tote dalla forma geometrica ma dalla texture morbida e minimal.



Credits: Luisaviaroma.com

Swipe di Coperni

Coperni è uno dei marchi rivelazione degli ultimi anni e un po' del merito va senza dubbio a questa borsa, di nome Swipe, che il duo formato da Sébastien Meyer e Arnaud Vaillant ha lanciato diverse stagioni fa. Ispirata al simbolo che compare semplicemente sugli iPhone - quello che invita a fare swipe per bloccare - l'abbiamo vista anche in Euphoria ed è diventata da subito feticcio di molte fashionistas che amano i marchi più concettuali e meno mainstream. Per questa stagione autunnale la ritroviamo in denim scuro (o anche chiaro).



Credits: Coperni.com

Puzzle Fold di Loewe

Il nome Puzzle non è nuovo nell'offerta di Loewe, identifica uno dei modelli di punta del brand. Per l'Autunno-Inverno 2023 ne arriva una nuova versione, chiamata Puzzle Fold, che ne rappresenta un'evoluzione in formato tote bag. Due manici sottili, una struttura in pelle di vitello che si contraddistingue per dei pannelli a contrasto che altro non sono che delle guide da seguire per piegarla comodamente su se stessa.

Credits: Loewe.com

Le Troisième di Valentino Garavani

L'ideale per chi ama le forme definite è Le Troiseme di Valentino, una tote con manici rigidi arrotondati, dotata di una pratica tracolla. La particolarità di stagione è la fantasia: il logo Iconographe, proposto come un monogram ripetuto su tessuto, aggiunge un tocco di unicità a questo modello versatile, facile da abbinare a look da giorno rilassati o agli outfit più costruiti ed eleganti.



Credits: Valentino.com

Mini Aphrodite di Gucci

Lo si capisce alla prima occhiata: la mini bag Aphrodite è un accessorio che strizza l'occhio agli anni Duemila e alle mode del periodo. Una su tutte quella delle borse a spalla, piccole come necessaire, facili da abbinare e semplici da portare con sé. Con una delicata forma a mezzaluna, disponibile in tanti colori e decorata da un logo piccolo e discreto, non vi farà rimpiangere le comode tracolle che hanno contrassegnato i trend degli ultimi anni.



Credits: Gucci.com

Wander di Miu Miu

Parliamo sempre di borse a spalla e sempre di silhouette a mezza luna, grande ritorno di questo periodo. Una delle chicche di stagione è la Wander di Miu Miu, una minibag disponibile in tanti colori e tante taglie, e che riprende il celebre effetto matelassé che ha contraddistinto gli accessori del marchio per anni. Da portare a mano e non solo, perché dotata di una pratica tracolla rimovibile.



Credits: Miami.com

New York di Demellier

Non solo grandi nomi ma anche brand nuovi, che sono già un gran successo. Parliamo della tote bag di Demellier, marchio inglese che sta spopolando proprio grazie alla borsa che vedete qui. Si chiama New York ed è disponibile in vari pellami, lisci o scamosciati, e in varie misure. Ispirata alla vita da città o meglio, a quella frenetica di una delle metropoli più amate al mondo, è la classica borsa nella quale riporre tutto quello che può servire durante la giornata, dall'ufficio all'aperitivo.

Credits: Farfetch.com

Le Petit Bambimou di Jacquemus

Dopo aver fatto il colpo con Le Chiquito, Jacquemus torna con un modello destinato a farsi notare. Si chiama Le Petit Bambimou ed è disponibile anche in una deliziosa mini versione disponibile in tantissimi colori (rosa Barbie incluso). La sua particolarità? L'imbottitura che la rende morbidissima, avvolgente e deliziosa da toccare e da indossare.

Credits: Jacquemus.com

Le 5 a 7 di Saint Laurent

Il trend della borsa a spalla è molto forte e questo modello firmato Saint Laurent lo conferma. Un po' hobo e un po' tote bag, con angoli e manico smussati, in morbida pelle con logo dorato, è una borsa raffinata, vagamente Anni '90, che si sposa benissimo a un ideale di look da ufficio.

Credits: Saintlaurent.com

Albert di Destree

Un altro brand relativamente nuovo, fondato a Parigi nel 2016 da Géraldine Guyot e Laetitia Lumbroso, Destree propone un design geometrico preciso, razionale e pulito. Questo modello a spalla in pelle trapuntata è disponibile in due versioni, small e medium, e in tanti colori.



Credits: Destree.com