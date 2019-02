Pratiche e cool, le tracolle sono una grande certezza del guardaroba. E si riconfermano un must anche in primavera.

Aveva davvero visto lungo Coco Chanel quando, nel 1955, creò l'iconica 2.55: la stilista aveva immaginato una borsa elegante e funzionale, che lasciasse libere le mani, grazie a una elegante tracolla a catenella.

Ancora oggi non possiamo che esserle grate, visto che le borse a tracolla sono tra i modelli preferiti delle donne di tutte le età.

Alleate preziose del guardaroba femminile, non potevano che riconfermarsi most wanted anche nella stagione primavera-estate 2019, non c'è dubbio.

Quali versioni ci riservano le nuove collezioni? Ne abbiamo selezionate alcune a cui, ve ne accorgerete, sarà difficile dire no.

Classica in pelle nera per tutti i giorni (ma anche per tutte le sere), a tinte pastello per quelle giornate in cui abbiamo davvero bisogno di un pizzico di romanticismo, in suede per un tocco boho che piace sempre, tonde o squadrate, dal design minimal o con ricami preziosi, c'è solo l'imbarazzo della scelta.

E voi di che tracolla siete?





Tracolla JW ANDERSON

Credits: mytheresa.com





Tracolla BOTTEGA VENETA

Credits: net-a-porter.com





Tracolla WANDLER

Credits: net-a-porter.com





Tracolla BALENCIAGA

Credits: net-a-porter.com





Tracolla LOUIS VUITTON.

Credits: it.louisvuitton.com





Tracolle METROCITY

Credits: it.metrocityworld.com





Tracolla PIQUADRO

Credits: piquadro.com





Tracolla LIU JO.

Credits: liujo.com





Tracolla GIORGIO ARMANI

Credits: armani.com





Tracolla DIOR

Credits: dior.com





Tracolla Double T mini TOD'S

Credits: tods.com





Tracolla LAETITIA

Credits: laetitiabag.com





Tracolla VICTORIA BECKHAM

Credits: net-a-porter.com





Tracolla THREAD EM

Credits: threadem.it.





Tracolla Rebel bag TWINSET MILANO

Credits: it.twinset.com





Tracolla THE BRIDGE

Credits: thebridge.it





Tracolla ACNE STUDIOS

Credits: net-a-porter.com





Tracolla GIANNI CHIARINI

Credits: giannichiarini.com