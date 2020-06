Anche quest’anno le borse a rete si confermano l’accessorio must che non può mancare nel guardaroba estivo: ecco le versioni più belle da non lasciarsi scappare.

Da accessorio di poco conto, per anni utilizzato giusto per fare la spesa al mercato, a must have irrinunciabile della stagione calda, da sfruttare sia in vacanza che in città, per tutti i mesi estivi: chi l’avrebbe mai detto che le borse a rete si sarebbero imposte nel guardaroba femminile e avrebbero fatto il loro ingresso trionfale nell’Olimpo delle it bag più cool dell’estate.

Avete presente quei modelli traforati che sembrano presi in prestito dalle barche dei pescatori? Sono proprio loro ad avere la luce dei riflettori puntati addosso e dopo aver spopolato alla grande sui social stanno ora già affollando anche gli scaffali dei negozi.

Nuovo oggetto del desiderio delle fashion victim, le fishnet bag conquistano per la loro grande versatilità, e poco importa se dalle larghe maglie della rete lasciano intravedere tutto ciò che custodiamo al loro interno: si fanno comunque amare alla follia perché sono pratiche, leggere, super economiche e poi occupano pochissimo spazio, il che le rende l’accessorio ideale da infilare nella valigia delle vacanze.

Tra le versioni più gettonate del momento, quelle in paglia intrecciata, rafia e altre fibre naturali, ma non mancano neanche varianti in nylon colorato, in pelle, in metallo o macramé, firmate sia dalle grandi griffe che dalle più note catene low cost.

Su quali borse a rete investire in previsione dell’estate? Tra shopper, secchielli, tote bag e clutch non avete che l’imbarazzo della scelta: ecco una carrellata di proposte (per tutti i budget) che vi consigliamo di tenere d’occhio!

MULLER OF YOSHIOKUBO Borsa a mano a rete con manici in metallo

Credits: farfetch.com

MIU MIU Borsa a secchiello in paglia con dettaglio a rete

Credits: farfetch.com

STELLA MCCARTNEY Tote bag bianca a rete con logo traforato

Credits: mytheresa.com

DOROTHEE SCHUMACHER Borsa a spalla a rete con dettagli in cristallo

Credits: farfetch.com

UTERQUE Borsa a rete a sacca con manici in bamboo

Credits: uterque.com

PRADA Borsa a mano a rete in pelle e nylon

Credits: farfetch.com

CULT GAIA Clutch in acrilico con dettaglio a rete

Credits: modaoperandi.com

JIL SANDER Borsa a mano a rete con frange e manico in bamboo

Credits: modaoperandi.com

BLANCHE Shopping bag a rete con doppio manico

Credits: zalando.it

STAUD Borsa a secchiello in pelle bianca con rete blu

Credits: farfetch.com

3.1 PHILLIP LIM Tote bag a rete in pelle

Credits: farfetch.com

CLOSED Shopping bag a rete in macramé

Credits: zalando.it