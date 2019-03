Sono a prova di errore e si indossano con tutto: ecco le borse a mano su cui puntare questa primavera

Coloratissime o super classiche, oversize oppure mini, ma sempre, indiscutibilmente, chic. Le borse a mano rientrano a pieno titolo tra quegli accessori che, nel corso del tempo, si sono conquistati - meritatamente - lo status di evergreen. Non stupisce dunque (ri)trovarle tra le it bag di questa primavera.

Le proposte più nuove associano il rigore delle forme alla ricercatezza dei dettagli, sdrammatizzando l’allure bon ton tipica di questo modello attraverso texture variegate, applicazioni ed elementi in metallo. Qualche esempio? L’iconica Sylvie di Gucci, arricchita da ricami floreali a effetto trompe l’oeil e l’eclettica bag con manico dorato e annodato ideata dalla designer Benedetta Bruzziches.

Spazio anche a modelli più capienti - ma non meno raffinati - come quelli di Fendi e Coccinelle, perfetti da sfoggiare in ufficio e persino durante le cerimonie. Sì, avete letto bene: le borse a mano sono a prova di errore e si indossano praticamente con tutto.

Non vi resta che scoprire le più belle della stagione e inaugurare lo shopping di primavera!







GUCCI Borsa a mano Sylvie con nastro bicolore e fibbia a catena impreziosita da applicazioni floreali.





BALLANTYNE Si può portare a mano o a spalla - grazie alla tracolla removibile - la borsa a mano Diamond in pelle martellata con dettagli in metallo dorato.





BENEDETTA BRUZZICHES Si chiama Anais la borsa a mano dalle linee squadrate con manico in metallo dorato e annodato.





FENDI Iconica e super chic la borsa a mano Peekaboo in pelle di struzzo.





PRADA Borsa a mano Belle in pelle bicolore con maniglia rimovibile e chiusura a laccio.





GUM DESIGN Borsa a mano in vinile laminato con chiusura a cerniera e tracolla removibile.





COCCINELLE Volumi squadrati e toni neutri per la borsa a mano B14 in versione maxi.





DIOR Intramontabile la borsa Lady Dior, uno dei modelli di punta della Maison francese.





IL BISONTE Borsa a mano con lacci laterali.





LOUIS VUITTON Volumi strutturati e chiusura logo per la borsa Lockme Ever in pelle di vitello.





MIU MIU Mood ladylike per la borsa a mano Miu Confidential in pelle matelassé.





LUISA SPAGNOLI Si porta a mano o a spalla la borsa la borsa in pelle martellata con fibbia dorata.





ZANELLATO Ideale come daily bag la Postina foderata con tracolla regolabile e removibile.





LIU JO Borsa a mano in ecopelle con manici intrecciati e chiusura con zip.





KOCCA Capiente e iperfemminile la borsa a mano decorata da micro borchie.





BY BYBLOS Perfetta per l'ufficio la borsa a mano BY BAG con logo impresso.





