Che primavera sarebbe senza fiori! Ecco una selezione di flower bag da puntare subito!





Fiori, fiori ovunque! Puntuali come ogni anno stampe e ricami floreali tornano a invadere le nuove collezioni di capi e accessori e come ogni primavera che si rispetti si preparano a sbocciare anche sui nostri look.

Certo, come sempre saranno gli abiti a fiori ad avere i riflettori puntati addosso in questa stagione, ma se siete in vena di acquisti e vi sentite particolarmente romantiche noi vi suggeriamo di investire anche su una bella borsa a fiori, uno dei big trend di questa primavera-estate 2019.

Accessorio furbo da acquistare ora e sfruttare per i prossimi mesi, le borse a fiori si riveleranno le vostre più grandi alleate dall’alba al tramonto, per sdrammatizzare le mise total black o anche solo per aggiungere una nota fresca e femminile ai look più basic.





Tote bag, shopper, pochette: non importa se preferiate le borse da giorno, grandi e capienti, o quelle da sera, più piccole e preziose, ciò che conta è che nel vostro armadio questa primavera ve ne siano almeno un paio a fiori!

Tra i modelli più in voga, le clutch rigide con ricami floreali e le tracolle con applicazioni a fiori, ma l’offerta di proposte, firmate da grandi e piccoli brand, è altamente variegata.

Noi abbiamo già adocchiato i nostri modelli preferiti, voi?





COCCINELLE Borsa a spalla in pelle dalla fantasia a fiori

Credits: coccinelle.com





PRADA Shopper a reta con sacca a stampa floreale

Credits: matchesfashion.com





LA DOUBLE J Pochette con le ruches dalla stampa a fiori

Credits: matchesfashion.com





GUCCI La Dionysus in versione "mini" con stampa Blooms.

Credits: gucci.com





MARNI Tote bag in pelle a stampa floreale

Credits: matchesfashion.com





ZAC ZAC POSEN Mini bag a tracolla con applicazioni floreali

Credits: farfetch.com





LOEWE Mini bag a tracolla a stampa floreale

Credits: netaporter.com





MANGO Clutch con ricamo floreale di paillettes

Credits: shop.mango.com





MANILA GRACE Tote bag in pelle a fantasia floreale

Credits: manilagrace.com





CROMIA Mini bag a tracolla a stampa floreale

Credits: cromia.it





MANSUR GAVRIEL Borsa a tracolla in pelle con applicazioni floreali

Credits: modaoperandi.com





SIMONE ROCHA Mini bag in jacquard a fiori rossi

Credits: netaporter.com





MAX&CO. Pochette in canvas di cotone a stampa floreale

Credits: it.maxandco.com