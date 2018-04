La primavera è finalmente sbocciata! Anche su alcune delle nostre It bags preferite...



Fiori, fiori e ancora fiori. Dopo un inverno così grigio e lungo, del resto, non vorremmo circondarci d'altro!

I più colorati e cool sono quelli che ritroviamo stampati, ricamati o applicati su alcune delle borse floreali "top" della primavera 2018.

Perfette per completare una mise bon ton giocata sulle golose tonalità pastello. Ma anche per vivacizzare con un semplice dettaglio il look di chi non ama indossare colori troppo sgargianti neanche durante la bella stagione.

E ancora, l'espediente perfetto per ravvivare con un pizzico di colore e femminilità un sofisticato total black.

Tracolle e tracolline, shopper e city bag, borse a mano e pochette: non vi resta che scegliere il vostro modello del cuore e sfoggiarlo a più non posso.





Borse a fiori: i modelli must della primavera TRUSSARDI Lovy Bag con fiori in pelle a rilievo.

 Credits: trussardi.com

VALENTINO Borsa in pelle matelassé con borchie e fiori.

 Credits: valentino.com

DOLCE & GABBANA Sicily bag azzurra con maci rose a contrasto.

 Credits: store.dolcegabbana.com



THE ROW Borsa in pelle con manico rigido a cerchio.

 Credits: mytheresa.com

TORY BURCH Borsa in pelle floreale doppia tracolla.

 Credits: toryburch.it

EMPORIO ARMANI Shopper di pelle.

Credits: armani.com







PINKO Tracolla floreale con chiusura di strass.

Credits: pinko.com

ALEXANDER MCQUEEN Piccola tracolla con fiori applicati.

Credits: mytheresa.com

ALVIERO MARTINI 1ª CLASSE Tracolla in pelle avorio.

Credits: alvieromartini.it



GUCCI Borsa a mano con manico in bambù e tracolla in tessuto.

Credits: mytheresa

COACH Tracollina in pelle rosa cipria.

Credits: it.coach.com

FENDI Shopper in pelle e rete.

Credits: fendi.com





FURLA Mini tracolla compatta con bordi smerlati e nappine.

Credits: furla.com

GANNI Cartellina con rose stampate.

Credits: mytheresa.com

ROCHAS Borsa con ricami floreali e fiocco.

Credits: mytheresa.com



SIMONE ROCHA Borsa morbida in tessuto floreale.

 Credits: mytheresa.com

GUESS Tracolla compatta con fiori stampati.

Credits: guess.eu

