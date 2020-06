Non solo Classic Blue! C'è un'altra sfumatura di blu eletta da Pantone che vi conquisterà quest'estate: si chiama Mosaic Blue e non potrete più farne a meno!

Certo, lo sappiamo: il colore protagonista del 2020 secondo Pantone è il Classic Blue, una nuance intensa e glam che ci ha accompagnato anche nel corso dell'inverno. Ma non è certo l'unica sfumatura di blu degna di nota quest'anno, anzi.

L'azienda americana che detta legge in fatto di tendenze colori ha scelto anche un'altra tonalità di blu che, a nostro personalissimo avviso, è ancor più favolosa: il Mosaic Blue! Un blu "pavone" che infonde "un'aria mistica, grazia e profondità di sentimenti", questa la definizione che ne ha dato Pantone stesso. E che è pronta a rendere chic in un baleno il vostro guardaroba, aggiungiamo noi.

Sì, perché questa tonalità è la quintessenza dell'eleganza ed è assolutamente perfetta per regalare un tocco speciale a tutti i vostri look estivi di giorno e di sera.

Se ciò non bastasse sappiate che è anche super approvata anche per le cerimonie più raffinate. In poche parole è severamente vietato non farsi contagiare dal suo enorme potenziale fashion.

Ecco una selezione di capi e accessori per cui perdere subito la testa!

