Il blazer ci accompagna con stile dal mattino alla sera in mille occasioni diverse: ecco perchè lo amiamo alla follia!





Alzi la mano chi non ne ha almeno uno sempre a disposizione per risolvere tutte le "emergenze fashion". Parliamo del blazer: una vera istituzione tra le giacche del guardaroba femminile, stagione dopo stagione.

Se d'inverno però è spesso nascosto sotto ai capispalla, nella bella stagione diventa invece protagonista assoluto.

Sui look per l'ufficio, magari con un paio di pantaloni a sigaretta o una pencil skirt in coordinato. Ma anche nel tempo libero, indossato sopra ai jeans, a un midi dress romantico o su una gonna svolazzante ha la capacità di dare quel tocco chic in più che fa la differenza.

Per la primavera-estate 2019 oltre alle classiche giacche blazer a monopetto o doppiopetto, via libera anche a versioni più particolari: silhouette over, cinture strizzate in vita, bottoni metallizzati, paillettes, le varianti sono diverse, così come anche i colori.

Nero, bianco e blu le nuance immancabili. Ma anche rosa, giallo, arancio, blu elettrico, a righe o a quadretti check, c'è solo l'imbarazzo della scelta.

Lasciatevi conquistare dalle nostre proposte di shopping!





Blazer doppiopetto BLAZÉ MILANO

Blazer in lino bianco TWINSET Milano

Blazer a righe PIAZZA SEMPIONE

Blazer in velluto ISABEL MARANT ÉTOILE

Blazer di paillettes LA JOLIE FILLE

Blazer check con cintura in vita CHLOÉ

Blazer con maxi tasche ZARA

Blazer con cintura in vita & OTHER STORIES

Blazer in cotone e lino lavorato FALCONERI

Blazer morbido con cintura HOUSE OF HOLLAND

Blazer lungo con bottoni metallizzati PINKO

Blazer con bottoni dorati BALMAIN

Blazer rosa a due bottoni MARELLA

