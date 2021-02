Versatili e chic, i blazer - lo confessiamo - sono la nostra grande passione! Anche la vostra? Allora non perdetevi la selezione con i modelli più interessanti della primavera estate 2021!

Alzi la mano chi non si sente subito più cool con un bel blazer addosso. No, abbassatela pure, tanto non vi crediamo lo stesso! Il "re" delle giacche eleganti è infatti un alleato talmente prezioso su tutti i look che è praticamente impossibile rimanere indifferenti davanti al suo fascino e alla sua versatilità.

Per accorgersene basta aprire il guardaroba e scegliere un capo a caso, che sia un vestito casual, un abito raffinato da cerimonia ma anche la classica combo per tutti i giorni maglia+jeans: "lui", il nostro best friend forever, starà bene con tutti loro (e con tanto altro ancora!).

Sì, perchè le combinazioni in cui può scendere in campo e intervenire con la sua dose di glamour sono pressochè infinite. E poi è un capo che non conosce stagione e si porta indistintamente sia d'inverno che d'estate, dunque anche un investimento sicuro negli anni.

Noi che lo amiamo così tanto non vedevamo l'ora di scoprire tutte le novità della primavera estate 2021 e tra tinte pastello, modelli oversize, varianti super chic impreziosite da bottoni gioiello e dettagli color-block, o classici senza tempo, abbiamo trovato pane per i nostri denti. Provate a dare un'occhiata anche voi!

Blazer lungo a monopetto & OTHER STORIES

In raso avorio AMOTEA

A doppiopetto con bottoni gioiello ZARA

Con cintura in vita MANGO

Blazer doppiopetto con bottoni dorati, TAGLIATORE 0205



Bianco con profili a contrasto TWINSET MILANO

Stampa check L'AUTRE CHOSE

Classico a doppiopetto H&M

Oversize con bottoni dorati DIXIE

In lino color caramello SUOLI

A monopetto con maxi tasche SANDRO

In velluto con cintura MORFOSIS

Con ampi revers in raso MIU MIU

Monopetto grigio perla, GIMO'S



In cady rosso con revers e taschine a contrasto HEBE STUDIO

