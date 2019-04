Le vacanze al mare sono ancora un miraggio? Ma i bikini più cool dell'estate sono già qui!



Il clima altalenante di questi giorni non è riuscito a spegnere la vostra voglia di estate? Tranquille, nemmeno la nostra. Anzi, l'ha decisamente acuita!

E infatti eccoci qui a parlare di costumi da bagno. E in particolare di bikini, senz'altro uno dei capi più iconici e cool della stagione calda.

Che siate quasi in partenza o che le vostre vacanze al mare siano ancora lontanissime, poco importa: non è mai troppo presto per iniziare a pensare ai modelli must da portare con sé.

Da Calzedonia a Tezenis, passando per Yamamay e Triumph, abbiamo selezionato le proposte più interessanti in circolazione.

Indispensabili, insomma, per sentirsi in un attimo le reginette della spiaggia!





Costumi bikini: i modelli must dell’estate 2019 & OTHER STORIES

Credits: stories.com

CALZEDONIA

Credits: it.calzedonia.com

FAITHFULL THE BRAND

Credits: net-a-porter.com



GANNI

Credits: net-a-porter.com

H&M

Credits: hm.com

LOS TRAPITOS AL SOL

Credits: lostrapitosalsol.it





MANGO

Credits: shop.mango.com



MARGARITA

Credits: margaritamodamare.it



MARYAN MEHLHORN

Credits: maryanmehlhorn.com





MIMI A LA MER

Credits: mimialamer.com



MC2 SAINT BARTH

Credits: mc2saintbarth.com



OYSHO

Credits: oysho.com





OSÉREE

Credits: oseree.com



PRIMARK

Credits: primark.com

PRINCESSE TAM TAM

Credits: princessetamtam.com



ROSA FAIA

Courtesy of Press Office



TEZENIS

Credits: it.tezenis.com



TRIUMPH

Credits: it.triumph.com





WATERCULT

Credits: watercult.com

YAMAMAY

Credits: yamamay.com



ZADIG&VOLTAIRE

Credits: zadig-et-voltaire.com





ZARA

Credits: zara.com

Immagine di apertura: lookbook Mango