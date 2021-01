Quali gioielli indosseremo nel 2021? Dalle collane con le perle grezze agli anelli dalla forma sferica: ecco 7 tendenze in fatto di bijoux che vi faranno perdere la testa.

Le giornate grigie e le temperature polari ci ricordano ogni giorno che siamo ancora in pieno inverno, ma sognare non costa nulla e visto che in fondo non manca poi molto all’arrivo della bella stagione possiamo cominciare a proiettarci (anche solo con la mente) verso la primavera e farci tentare dalle ultime novità in fatto di bijoux.

Quali tendenze saranno sulla cresta dell’onda nel 2021 e quali gioielli ritroveremo dappertutto, sugli scaffali negozi e sulle vetrine degli e-shop?

Noi per giocare d’anticipo ci siamo guardate intorno e abbiamo scovato alcuni trend che vanno già alla grande, che spopolano tra celeb e influencer e di cui non potremo proprio fare a meno nei prossimi mesi.

Da bracciali a catena ai mono orecchini: ecco 7 tendenze trovate su Instagram che vi conviene tenere d’occhio in vista della nuova stagione!



Collane con le perle grezze



Le collane di perle sono un grande classico che non tramonta mai eppure non si portano sempre con grande facilità perché tendono a dare un tocco troppo austero al look. Quest’anno per evitare l’effetto “sciura” ci vengono in soccorso le perle grezze che sono ufficialmente tornate sotto i riflettori e questa primavera-estate impreziosiranno le nostre collane, ma anche orecchini, anelli e bracciali.



Bracciali a catena



Perfetti per dare carattere a qualunque mise e per svelare il proprio lato più grintoso, i bracciali a catena. Che siano in maglia sottile o spessa, avevano già conquistato le passerelle dell’autunno-inverno 2020 ma si ritaglieranno un posticino nel nostro portagioie anche in questa stagione.



Anelli dalla forma sferica



Hanno già rubato il cuore delle più note influencer, i gioielli dalla forma sferica e in particolare gli anelli. Il trend impazza già dappertutto e gli anelli con piccole sfere in oro, argento o altri metalli hanno già invaso le nuove collezioni di bijoux.



Layering



Tra le tendenze da segnare, il layering. Di cosa si tratta? Dell’arte di sovrapporre più collane di diversa lunghezza. Potete mixare choker, collane con pendenti, girocolli: non ci sono rigidi diktat da seguire, date pure libero sfogo alla fantasia.

Bracciali rigidi e bangles

Non sono certo una novità i bracciali rigidi e i bangles che sono rimasti in panchina pochissimo e ora tornano prepotentemente tra big trend primavera-estate 2021. Che siano preziosi, in oro o argento, o in plastica colorata saranno uno dei grandi must della stagione.

Mono orecchino

Per una vita intera li abbiamo indossati rigorosamente in coppia, ma adesso non sarà più così. Tra i nuovi trend in fatto di bijoux c’è infatti il mono orecchino, meglio ancora se colorato e super vistoso. Ne basta uno solo per catturare l’attenzione e le tendenze parlano chiaro: più grande è meglio è.



Micro bag al collo



Se avete ceduto al fascino delle borse in formato mignon ma viste le loro dimensioni ridotte non riuscite mai a sfruttarle a dovere, problema risolto! Come ci avevano già anticipato le sfilate della scorsa stagione, le micro bag oramai si portano al collo, come fossero delle collane. Un trend che divide le opinioni ma che di sicuro è uno dei più curiosi della primavera-estate 2021.