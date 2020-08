Una tonalità leggera e delicata pronta a regalare freschezza e femminilità al vostro guardaroba estivo: conosciamo insieme Faded Denim, il nuovo azzurro Pantone che vi farà innamorare!

L'azzurro è senza alcun dubbio tra i colori vincenti da indossare d'estate ma c'è in particolare una sfumatura delicata e chic su cui concentrarsi quest'anno per ottenere look davvero favolosi. Parliamo del Faded Denim, definito da Pantone un "blu riconoscibile e affidabile che trasmette comfort e praticità".

Si tratta di una punta di denim super soft, quasi "sbadita" per intenderci, che rientra nella categoria dei toni polverosi perfetti per smorzare a dovere anche le nuance estive più accese.

Qualche esempio? Con l'arancione o con il fucsia ma anche con un bel verde brillante per placarne un po' l'esuberanza garantendo un risultato finale raffinatissimo.

In abbinamento a colori più tenui come il beige e o il rosa, dona un effetto femminile e sofisticato, mentre nell'incontro con il bianco entrambi i colori si esaltano alla perfezione: in poche parole il sodalizio ideale. E non dimenticate naturalmente di provare le combinazioni con altre sfumature di blu: i vostri outfit saranno top, credete a noi.

Vi abbiamo incuriosito un pochino? Qui trovate qualche suggerimento di shopping per testare immediatamente il Faded Denim!

Blusa e top DEPECHE

Blusa MANGO

Minigonna REDVALENTINO

Zeppe in corda CASTAÑER

Blazer doppiopetto STELLA MCCARTNEY

Pantaloni a vita alta SEE BY CHLOÉ

Canotta con profili di pizzo H&M

Minigonna ONLY su Zalando

T-shirt di cotone ZARA

Borsa a mano DOLCE & GABBANA

Abito midi 'S MAX MARA

Crop top sportivo TORY SPORT

Pumps JIMMY CHOO

