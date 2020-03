Un colore che regala pace e serenità: ecco perché il look "total blue" di Karlie Kloss è semplicemente perfetto!

Positivo, romantico e super chic. In una parola: blu! In assoluto uno dei colori top per la primavera, specialmente nelle sfumature più chiare di azzurro. E proprio su questa nuance vale la pena farci un pensiero, ora più che mai!

Karlie Kloss, nelle scorse settimane, lo aveva scelto per una mise da giorno decisamente primaverile (e noi sogniamo di indossarla quanto prima)!



La modella ci regala lo spunto perfetto per un outfit daily ma sofisticato, che, quando torneremo alla solita routine, potremo finalmente sfoggiare per regalare un boost di glamour al nostro stile (e dopo tanti giorni trascorsi in tenuta da casa, vorremo senz'altro dare il meglio di noi!).

Seguite dunque i nostri consigli di shopping (rigorosamente online) e in ben che non si dica avrete un look strepitoso come il suo: basta mixare 3 diverse declinazioni di blu (quella del trench leggermente più chiara, quella color cielo dei pantaloni e quella della camicia bluette) con accessori bianchi per un effetto wow garantito. Una collana di perle per illuminare il tutto e il gioco è fatto!

Trench BOUGUESSA

Credits: net-a-porter.com

Camicia MANGO

Credits: shop.mango.com

Pantaloni GABRIELA HEARST

Credits: net-a-porter.com

Pumps N°21

Credits: numeroventuno.com

Borsa a mano COCCINELLE

Credits: coccinelle.com

Collana di perle STROILI

Credits: stroilioro.com