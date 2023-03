Dal completo di lino alla gonna in denim, ecco 10 capi must have della primavera per svoltare il look in un batter d'occhio!

Avete già fatto il temutissimo "cambio armadio"? Per l'occasione un po' di decluttering non guasterebbe affatto, questo è certo. Se però siete super indecise sul tenere o meno un capo che sì vi piace molto ma che non sfruttate mai abbastanza, prima di "disfarvene", provate un po' a dare un'occhiata alla nostra selezione.

Ma come, ancora shopping? - direte voi. Sì ma con focus solo e soltanto su quei pochi pezzi chiave del guardaroba primaverile che hanno due funzioni fondamentali: 1) ci servono per costruire lo stile effortless-chic ossia l'eleganza senza sforzo che tanto adoriamo, 2) portano una ventata d'aria fresca sui nostri look, servendoci su un piatto d'argento tanti nuovi abbinamenti vincenti, anche con i capi che possediamo già.

Ecco perchè vi suggeriamo di provare a dare un'altra chance a quel vecchio capo che stavate per eliminare: mixandolo a dovere con questi i nuovi acquisti che farete asap, potrete fargli vivere una nuova esistenza.

Ma torniamo un attimo alle new entry da inserire in wish list per la spring 2023. Si spazia dal super classico completo in lino a tinte neutre, un vero passe-partout da indossare all day long, all'immancabile gonna in denim che, con un semplice cambio di accessori, può diventare il nostro jolly sia nelle occasioni più eleganti che in quelle più easy.

E ancora un bel londgress a fiori per inaugurare la stagione di matrimoni e cerimonie, dei jeans bianchi da portare per tutta estate, una felpa a righe à la marinière, una polo preppy style e uno spolverino dalla fantasia animalier so glam. Pronte a lasciarvi sedurre dalle nostre proposte?

Gilet da completo in lino & OTHER STORIES

Pantaloni da completo in lino & OTHER STORIES

Spolverino animalier GANNI

Felpa a righe TWINSET MILANO

Gonna midi in denim ZARA

Chemisier lungo a fiori MAX&CO.

Utility jacket COS

Polo con profili pastello SANDRO PARIS

Jeans bianchi LAUREN RALPH LAUREN

Abito midi voluminoso H&M

Salopette in denim MANGO

