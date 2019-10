Ogni stagione ha un suo colore ma c’è sempre un’eccezione…L’arancione è seasonless! Ecco i must da acquistare e sfoggiare ad ogni occasione.

Intenso, vitaminico, vibrante l’arancione non tramonta mai: torna sempre alla ribalta ed è (quasi) impossibile non cedere a un’elettrizzante sferzata di questo colore, non trovate?

Le sfumature quest’anno variano in base al pantone: da quello più chiaro, alle sfumature che virano al ruggine, indossarlo h 24 non sarà mai stato così semplice.

La combo perfetta più avvistata in passerella? Si ottiene mixando gli accessori! Ce lo insegna Emporio Armani che spezza il total look con handbag in pelle lucida e stivaletti rosso lacca; Gucci, invece, punta tutto sui contrasti fuxia e giallo e infine Bottega Veneta smorza l’effetto agrumato con un elegantissimo tocco di nero in pelle opaca.

Non siete ancora convinte che l’orange is the new black? Basta “spremervi” e date un’occhiata alla nostra selezione color arancione!





ACNE STUDIOS Pullover in lana arancione rifinito con bordi a costine.

Credits: acnestudios.com

BENETTON Cappotto lungo in velluto a costine.

Credits: it.benetton.com

DOROTHY PERKINS Décolleté a punta con lacci in stoffa a stampa pitonata.

Credits: dorothyperkins.com

ZARA Mini city bag dal design geometrico in pelle arancione.

Credits: zara.com





MAX MARA Gilet arancio in lana, cachemire e seta.

Credits: it.maxmara.com

GUCCI Occhiali da sole orange con montatura rettangolare.

Credits: gucci.com

FALCONERI Camicia smocking in crepe de chine.

Credits: it.falconeri.com

TOD'S Sneakers in maglia arancione e lacci bianchi a contrasto.

Credits: tods.com

PENNY BLACK Pantaloni slim in envers satin.

Credits: it.pennyblack.com

STORIES Abito lungo plissé con fiocco e cintura in vita.

Credits: stories.com

MANGO Mini abito revers con fiocco.

Credits: shop.mango.com

DIXIE Abito rodeo con paillettes dorate.

Credits: dixiefashion.com