Così femminile e chic, il rosa è tra le nuance che amiamo di più in assoluto e su questi 10 vestiti ci fa letteralmente impazzire

Think pink! è sempre il nostro mantra, o almeno ci si prova, ecco. E proprio il rosa è in cima alla lista dei colori che ci trasmettono le good vibes di cui abbiamo bisogno, specialmente nella bella stagione. Poi, diciamocelo chiaro e tondo, non esiste nuance più romantica e femminile in tutta la palette. Inoltre, in base alla sfumatura che scegliamo di sfoggiare, più tenue o più accesa che sia, si possono costruire look che spaziano dal bon ton al glamour.

Oltretutto dalle passerelle allo street style il rosa si riconferma un must anche per la spring summer 2023, dunque non avete più scuse per non cedere al trend: un pink dress nel guardaroba estivo non può proprio mancare.

Qui ve ne segnaliamo 10 varianti che ci hanno fatto venire gli occhi a cuoricino al primo sguardo, chissà che non capiti lo stesso anche voi. Nella selezione ne troverete per tutti i gusti e per tutte le tasche: midi, mini o maxi, pastello, cipria o rosa shocking, essenziali o dalla lavorazione particolare, in seta jacquard perfetti per le occasioni speciali (leggete alla voce matrimonio e cerimonie eleganti), oppure in maglia o in cotone più "da battaglia" per tutti i giorni.

A ognuna il suo vestito rosa insomma: scegliete il vostro e portatelo everywhere!

Mini dress con dettaglio cut-out ZARA

Credits: zara.com

Abito midi con drappeggio COS

Credits: cosstores.com

Tubino corto con bottoni dorati MAJE

Credits: it.maje.com

Mini dress in seta jacquard con piume di struzzo ART DEALER.

Credits: artdealerjournal.com

Abito midi in pizzo rosa ROTATE BIRGER CHRISTENSEN

Credits: rotatebirgerchristensen.com

Midi dress con maniche a palloncino & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Mini dress in maglia a costine EVEN&ODD su Zalando

Credits: zalando.it

Abito midi con volant H&M

Credits: hm.com

Maxi dress in chiffon SISTER JANE su Zalando

Credits: zalando.it

Abito midi rosa con ricami floreali MANGO

Credits: shop.mango.com