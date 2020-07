Il mini-abito consacrato da Carrie Bradshaw che è diventato sinonimo dei Nineties torna alla ribalta. Eccone 14 perfetti per l'estate.

Le parole chiave dell’estate 2020? Freschezza, libertà e un pizzico Nineties. Un capo che le mixa perfettamente è l’abito cortissimo e sexy, quello che direttamente dagli anni Novanta torna oggi. Più bello che mai.

Avete presente lo slip dress che Carrie di Sex & The City indossa per prepararsi al primo appuntamento con Big? Corto, in stile sottoveste e firmato DKNY.

Per quella pantera di Samantha è ovviamente “splendido!”. Ma è la pudica Charlotte che lo definirà come è poi passato alla storia: “naked dress” ossia “abito nudo”.

Nella foto: la puntata di Sex & The City in cui Carrie indossa il "naked dress"

Benché la fama di questo minidress sia stata consacrata negli anni Novanta, in piena Sex & The City mania, in realtà le sue radici affondano addirittura negli anni Venti.

Negli anni ruggenti i primi micro dress diventano armi di seduzione da sfoggiare nel proprio boudoir. Da Josephine Baker a Cher, da Elizabeth Hurley a Sarah Jessica Parker, il naked dress ne ha fatta di strada, rapendo sguardi e cuori di chiunque lo incrociava per strada.

Oggi è tornato a fare battere i cuori, presentandosi come proposta più fresca e sexy dell’estate. In molte varianti, anche per venire incontro alle esigenze di stile più diverse: come quella del tubino micro, total black un effetto sensuale sì ma senza eccessi.

Altrimenti c’è l’altra variante "Nineties che più Nineties non si può": in denim. Audace sì ma anche casual, perfetto per accompagnarvi ovunque durante il giorno.

Anche il naked dress in cady rosso fuoco regala non poche soddisfazioni: il capo ideale per chi ama lo stile da femme fatale.

Volete "smorzare un po’ i toni"? Invece di quello in stampa animalier, optate per la palette “zuccherosa” dei pastelli bonton: lilla, rosa confetto, azzurro carta da zucchero e verde menta renderanno l’abitino un po' meno audace ma ugualmente meraviglioso.

Volete conoscere il vostro naked dress del cuore? Ve ne presentiamo 14 che vi faranno impazzire.

DAVID KOMA Mini dress in denim.

Credits: Mytheresa

EVEN & ODD Tubino nero corto.

Credits: Zalando

GLAMOROUS Mini abito nero con bottoni.

Credits: Zalando

GUESS Mini tubino nero.

Credits: Zalando

H&M Tubino nero con dettaglio in pizzo.

Credits: H&M

MANGO Slip dress in stile sottoveste nero.

Credits: Mango

BERSHKA Abito mini con maniche bombate color lilla.

Credits: Bershka

MIU MIU Abito mini in cady rosso.

Credits: Mytheresa

OLIVIA VON HALLE Lingerie dress in satin con spalline in metallo dorato.

Credits: Olivia Von Halle

TIGER MIST Abitino corto total black.

Credits: Zalando

TWINSET Tubino nero con scollo a V.

Credits: Twinset

ZARA Abito corto color lilla con spalline sottili.

Credits: Zara

ZEYNEP ARCAY Mini dress in pelle con dettaglio cut-out.

Credits: Zeynep Arcay

GANNI Abito mini in fantasia animalier leopardata.

Credits: Ganni