Come giocare d'anticipo sulle nuovissime tendenze moda? Con questi 10 abiti must have: da acquistare (e da sfoggiare) ora e per tutto l'autunno

Tornare dalle vacanze può essere più interessante del previsto.

Non ci credete? Provate a focalizzare per un attimo l'attenzione su tutti gli abiti e vestiti delle nuove collezioni che potrete finalmente sfoggiare in città. E, fidatevi, il malumore da rientro si attenuerà almeno un po'.

Anche perchè non parliamo di vestiti a caso, bensì dei modelli must have della stagione fredda: gli indispensabili, insomma, per poter dare un twist al vostro stile per tutto l'autunno inverno.

Ma non solo: nulla vi vieta infatti di sfoggiarli fin da subito per regalare un tocco fresco al vostro look già a Settembre.

Si spazia dal romantico midi dress a fiori,al wrap dress che già nelle scorse stagioni ci ha regalato grandi soddisfazioni fashion.

Dall'abitino corto con colletto a contrasto dal piglio bon ton, al longdress in maglia lavorata, altro caposaldo del guardaroba più glam.

E ancora in satin, in tulle e pizzo, in denim, in velluto, dalla fantasia jacquard o animalier, c'è ampio margine di scelta.

Ne abbiamo selezionati 10 tra i quali siamo sicuri troverete quello più adatto ai vostri gusti.

Abito lungo in maglia lavorata ZARA

Credits: zara.com





Wrap dress di raso MANGO

Credits: shop.mango.com





Minidress con colletto bon ton MIU MIU

Credits: net-a-porter.com





Abito in denim con balze sul fondo CHLOÉ

Credits: net-a-porter.com





Abito in raso con cintura FALCONERI

Credits: it.falconeri.com





Abito corto stampa snake KOCCA

Credits: kocca.it





Abito in seta a fiori H&M

Credits: hm.com





Wrap dress con ruches & OTHER STORIES

Credits: stories.com





Minidress in velluto bicolor TWINSET MILANO

Credits: twinset.com





Abito midi in chiffon e pizzo SELF-PORTRAIT

Credits: net-a-porter.com