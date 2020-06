Direttamente dagli anni ’90 tornano gli slip dress: ecco una carrellata di modelli super che non vorrete assolutamente lasciarvi scappare in questa stagione.



È stato uno dei capi cult della moda anni ’90, lo abbiamo visto addosso a fashion icon del calibro di Kate Moss e Jennifer Aniston, ma adesso lo slip dress (ovvero, l'abito sottoveste) si guadagna un posto in prima fila anche nel nostro guardaroba ed è pronto a vestirci dall’alba al tramonto, in ogni occasione.

Contraddistinto da silhouette morbidissima, tessuti impalpabili e spalline sottili, lo slip dress sarà infatti uno dei grandi must have dell’estate e si rivelerà un prezioso alleato in ogni momento della giornata, nonché un’ottima alternativa a wrap dress e chemisier.

C’è chi sottovaluta la sua versatilità eppure questo iconico abito sottoveste, che a prima vista può risultare un po’ troppo impegnativo, in realtà è molto facile da portare e non va più sfoggiato solo tra le mura domestiche.

Chic che più chic non si può, lo slip dress è uno di quei grandi classici senza tempo da indossare 365 giorni l’anno e se durante la stagione fredda lo indossiamo sotto a cappotti, maglioni di cashmere e cardigan avvolgenti, in estate dà il meglio di sé ed è ancora più cool se sfoggiato a gambe nude e abbinato a sandali, slingback o mules.

Quali modelli la faranno da padrone nelle nuove collezioni per l’estate 2020? Dai semplicissimi slip dress a tinta unita o stampati, perfetti per il giorno, a quelli più preziosi, con applicazioni floreali, dai riflessi laminati o ricchi di ricami, trasparenze e dettagli in pizzo, che sono una scelta azzeccata anche di sera: ecco alcuni degli slip dress più belli su cui potreste investire in questa stagione.

& OTHER STORIES Abito sottoveste lilla dalla lunghezza midi

Credits: stories.com

ZARA Slip dress nero con doppia spallina e spacco laterale

Credits: zara.com

PATRIZIA PEPE Slip dress bicolor con dettaglio in pizzo

Credits: zalando.it

UNIQUE 21 Slip dress lungo a pois

Credits: zalando.it

MARELLA Abito sottoveste in jacquard fil coupé

Credits: it.marella.com

KOCCA Slip dress lungo con spalline incrociate.





Credits: kocca.it





OSE’REE Slip dress dai riflessi laminati

Credits: matchesfashion.com

RAEY Slip dress in seta con applicazioni floreali

Credits: matchesfashion.com

TWINSET Abito sottoveste giallo in crepe de Chine con doppia balza

Credits: twinset.com

GLAMOROUS Slip dress in satin con i bottoni

Credits: zalando.it

H&M Slip dress in satin a stampa zebrata

Credits: 2.hm.com

SEVENTY VENEZIA Abito lungo sottoveste con spalline incrociate

Credits: seventy.it

GUCCI Slip dress in pizzo con ricami floreali

Credits: matchesfashion.com