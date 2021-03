Gli abiti da "fashion crush" su cui puntare per la bella stagione? Dai modelli midi a quelli corti fino ai longdress, ecco i nostri preferiti!

Una rondine forse non farà primavera, ma un abito decisamente sì! E visto che questa domenica daremo il benvenuto all'equinozio di Primavera, non c'è nulla di meglio di una bella selezione di vestiti super chic, pescati direttamente dalle collezioni Primavera Estate 2021!

Porteranno una ventata di buonumore e di positività nel nostro armadio e sui nostri look. Del resto le stampe a fiori più raffinate e i colori pastello non servono proprio a questo?

Che cosa aspettate dunque a eleggere le vostre versioni preferite e a immaginare tutti gli abbinamenti cool che potrete sperimentare con questi nuovi arrivi a vostra disposizione nel guardaroba?

Midi, maxi o corti, eccovi una carrellata dei vestiti must have della primavera 2021!

Con fiorellini e balze il modello azzurro firmato REDVALENTINO

Credits: redvalentino.com

Maniche a palloncino e fiocco in vita sullo chemisier di LUISA SPAGNOLI

Credits: luisaspagnoli.it

In denim con bottoncini automatici e cuciture a vista l'abito di TWINSET ACTITUDE

Credits: twinset.com

Super chic il tubino bianco di JUDY ZHANG

Credits: judyzhang.nyc

Lingerie dress in raso MANILA GRACE

Credits: manilagrace.com

Abito midi jacquard con drappeggio in vita VERNISSE

Credits: vernisse.it

Romanticissimo l'abito con gonna plissé di SFIZIO

Credits: sfiziocollection.com

Vitaminico il mini dress con roselline di SALONI

Credits: saloniworld.com

Paillettes e cintura in vita per il midi dress di ZARA

Credits: zara.com

Perfetto anche per le cerimonie il maxi dress in pizzo lavorato di MOTIVI

Credits: motivi.com

Minidress a fiori con cintura in vita PINKO

Credits: pinko.com

In cotone beige con dettaglio prezioso sulle maniche MANGO

Credits: shop.mango.com

Abito chemisier a fantasia MARELLA

Credits: it.marella.com

Come una nuvola l'abito con maxi gonna di tulle firmato MIU MIU

Credits: miumiu.com

Abito midi dalla raffinata stampa floreale FALCONERI

Credits: falconeri.com

Seventies vibes per il maxi dress dalla fantasia astratta di GIANLUCA CAPANNOLO

Credits: gianlucacapannolo.com

Maniche a kimono e cintura stretta in vita sull'abito di MES DEMOISELLES

Credits: mesdemoisellesparis.com

Easy-chic l'abito in tessuto fluido di H&M

Credits: hm.com

Abito lungo con drappeggi e inserti plissé BEATRICE .B

Credits: beatriceb.com

Una fantasia floreale discreta e chic per l'abito midi di & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Abito lungo in cotone stampato MORFOSIS

Credits: morfosis.it